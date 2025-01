Em comemoração aos dez anos do álbum Rainha dos Raios, Alice Caymmi encerra sua turnê Kali na CAIXA Cultural Curitiba, com uma versão mais intimista do show, agora no formato voz e violão. A cantora e compositora carioca, que se apresenta de 17 a 19 de janeiro, mostrará faixas da sua discografia, incluindo músicas de seu trabalho anterior, como "Meu Mundo Caiu" (Maysa), "Meu Recado" e “Agora” (Mina), além de seu novo single "O Amor (El Amor)".

“Desde o primeiro disco, há doze anos, eu não fazia um show tão acústico; por isso preparei com muito carinho esse repertório”, conta Alice Caymmi. “São canções de intérprete, com muito cover e músicas minhas. É um show mais confidencial; no qual tenho uma relação com o público muito íntima. O espetáculo tem uma coisa lírica, muito poética, de músicas de amor, porque o meu repertório é conhecidamente sobre o amor, desde sempre. É o meu tema, o tema da minha vida que permeia toda a minha carreira’’, explica a cantora.

O formato voz e violão, segundo Alice Caymmi, é “libertador”. “É um novo modelo de som que me mostra que posso ir, eu e um violão, e fazer o som em qualquer lugar’’, completa Alice. O show também tem um tom autobiográfico, com Alice contando a sua história de vida e carreira.

Alice Caymmi

Cantora, compositora e atriz, Alice começou a cantar e compor aos dez anos de idade. Lançou seu primeiro álbum autoral, “Alice Caymmi”, que conta com o sucesso “Tudo Que For Leve”, tema de fim de ano da GNT em 2017. Em 2014, ano em que lançou Rainha dos Raios (Universal Music), a cantora ganhou o Prêmio Multishow na categoria Versão do Ano, com a música “Homem” (Caetano Veloso). Em 2015, foi uma das atrações do Palco Sunset, no Rock in Rio, arrancando elogios de crítica e público. Em 2016, lançou o DVD do Rainha, contemplado pelo Prêmio da Música Brasileira como Melhor DVD.

Nos palcos pelo Brasil afora, vale destacar 2007, quando apagou a pira olímpica, cantando ao lado do pai, Danilo Caymmi, no encerramento dos Jogos Panamericanos (RJ), e apresentações em palcos importantes como o Boulevard Olímpico, nas Olimpíadas Rio 2016.

Ficha Técnica:

Alice Caymmi – voz & violão

Filipe Castro – percussão.

Lucas Azevedo Lobo – produção artista

Vander Lopes, Letícia Trindade e Glauker Bernardes – produção do projeto

Perfil Comunicação – assessoria de imprensa

Produção local – Antonio Carlos Domingues e Samara Bark

Serviço:

Show de Alice Caymmi – Encerramento da turnê Kali

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Datas: 17 a 19 de janeiro de 2025

Horários: sexta-feira às 20h, sábado às 18h e 20h e domingo às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda presencialmente na bilheteria da CAIXA Cultural Curitiba a partir de 11/01/2025, às 10h

Horários da bilheteria: terça-feira a sábado das 10h às 20h, domingos e feriados das 10h às 19h

Classificação Indicativa: 14 anos

Capacidade: 125 lugares

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais

Informações: Site Curitiba Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba

(41) 4501-8722

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

