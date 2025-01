VICTORIA, Seychelles, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3, lançou um novo whitepaper para seu token nativo, o Bitget Token (BGB). A atualização traz uma iniciativa sem precedentes para queimar 800 milhões de tokens BGB (avaliados em mais de US$ 5 bilhões com base nos preços atuais do mercado), além de planos para ampliar a utilidade do token. Essa ação mostra o compromisso da Bitget em aplicar um modelo de oferta deflacionário para o BGB, acelerando sua utilidade.

O novo whitepaper apresenta um ambicioso plano de queima de tokens, começando com a queima imediata e permanente de 800 milhões de BGB (40% da oferta total), reduzindo o volume em circulação para 1,2 bilhão. A partir de 2025, a Bitget iniciará queimas trimestrais por meio da alocação de 20% dos lucros da Bitget Exchange e da Bitget Wallet, incluindo receitas de negociaçõesàvista, de futuros e NFTs, para recomprar e queimar BGB. Todas as atividades de queima serão registradas on-chain, garantindo transparência e responsabilidade para a comunidade.

A Bitget anunciou recentemente a fusão do Bitget Token (BGB) e do Bitget Wallet Token (BWB) . Após essa fusão, o BGB servirá como o token unificado para os ecossistemas centralizados e descentralizados da Bitget. Atualmente, a BGB oferece vários benefícios aos seus titulares, incluindo descontos em taxas, privilégios VIP e acessoàcriação de tokens por meio do Launchpool. Olhando para o futuro, a Bitget planeja expandir a utilidade do BGB nos ecossistemas on-chain, para posicioná-lo como um ativo essencial para staking, fornecimento de liquidez e elegibilidade para airdrops. Além disso, a BGB apoiará os serviços da Bitget Wallet , como pagamentos de taxas de gas multichain, enquanto amplia seus casos de uso para cenários cotidianos de PayFi.

No cenário competitivo das negociações de criptomoedas, a Bitget se destacou como a exchange centralizada (CEX) de crescimento mais rápido nos últimos anos. Essa conquista foi obtida por uma equipe de 1.600 profissionais em mais de 60 países, um ecossistema abrangente que engloba negociações de dinheiro,àvista, de margem e de futuros, e tecnologia de ponta que garante uma experiência de negociação integrada. A Bitget reforça ainda mais a confiança do usuário com medidas de segurança avançadas, incluindo um fundo de proteção de US$ 600 milhões e um relatório de prova de reserva atualizado mensalmente. Sua estratégia de conformidade proativa e a aquisição de licenças em várias jurisdições fortalecem sua posição como a principal CEX do mundo.

"As CEXs são a espinha dorsal do crescimento das criptomoedas para alcançar a adoção em massa. A missão da Bitget de apoiar a próxima onda de inovação se desenvolverá no próximo ano", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Nossa decisão de queimar US$ 5 bilhões em BGB está alinhada com nossos planos de torná-lo um poderoso meio de negociação de valor. Nossa próxima fase ampliará a utilidade do BGB on-chain, para integrá-lo a mais DApps e levá-lo às massas, tornando o BGB disponível para todos, fazendo do PayFi uma parte da vida cotidiana", acrescentou.

O BGB apresentou um desempenho excepcional em 2024, e sua capitalização de mercado aumentou mais de 1000% no ano passado e mais de 100 vezes desde sua criação. Esse crescimento impressionante é respaldado por um histórico comprovado dos sólidos casos de uso do token e pelo sucesso do ecossistema inovador da Bitget.

O lançamento do whitepaper atualizado do BGB marca um momento importante na jornada da Bitget. Por meio da redução da oferta, do aprimoramento da utilidade e expansão das aplicações no mundo real, o BGB deverá fortalecer mais funcionalidades e produtos no ecossistema Bitget, gerando crescimento sustentável e o valor de longo prazo para os detentores.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de modo mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação e, ao mesmo tempo, oferecer acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multichain de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, conversão de tokens, mercado de NFTs, navegador de DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro de boxe) e ?lkin Ayd?n (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

