VICTORIA, Seychelles, Dec. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , a principal empresa de negociação de criptomoedas e Web3, anunciou a fusão de seus tokens nativos, Bitget Token (BGB) e Bitget Wallet Token (BWB) . A mudança, impulsionada pela forte demanda da comunidade, visa unificar os dois tokens em um único token de ecossistema, o BGB, que servirá como o token utilitário definitivo para o Bitget Exchange e a Bitget Wallet.

Como uma das bolsas centralizadas (CEXs) de crescimento mais rápido, a Bitget está entre as três maiores do mundo em volume de negociação, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de negociação pré-mercado,àvista, de margem e de futuros. A Bitget Wallet, uma das maiores carteiras Web3 do mundo, conta com mais de 60 milhões de usuários e é amplamente adotada nos principais ecossistemas de Camada 1 e Camada 2. Juntas, a Bitget e a Bitget Wallet agora atendem a mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo, assegurando sua posição como o segundo maior ecossistema de CEX do mundo.

“O BGB teve um ano incrível, e sua capitalização de mercado aumentou em mais de 750%, tornando-se o token CEX de melhor desempenho em 2024. Esse sucesso é respaldado pelo forte apoio da comunidade e pela crescente demanda por BGB em vários casos de uso.” Gracy Chen, CEO da Bitget, comentou, “Com a fusão do BGB e BWB, estamos dando um grande passo em direçãoàcriação de um ecossistema unificado e robusto que une aplicativos on-chain e off-chain. Essa mudança aumentará a utilidade do BGB e garantirá que todos os titulares se beneficiem do crescimento do ecossistema Bitget.”

Com a fusão, o BGB se tornará o token unificado que impulsionará o crescimento do ecossistema Bitget. Ele será profundamente integrado a aplicativos descentralizados (DApps), tornando-se um ativo essencial nos principais ecossistemas de blockchain e apoiando o staking em protocolos de empréstimo e aplicações DeFi. Ele também apoiará os serviços da Bitget Wallet, incluindo o Fair Launchpool e os pagamentos de taxas de Gas em várias cadeias. Além disso, o BGB explorará casos de uso reais, permitindo que os usuários paguem por refeições, viagens, combustível, compras e muito mais, oferecendo uma experiência Web3 PayFi perfeita.

Para facilitar uma transição perfeita, os titulares de BWBs na bolsa Bitget podem trocar automaticamente seus BWBs por BGBs. Em detalhes, os tokens BWB serão convertidos em BGB em uma proporção de 0,08563, calculada usando um preço médio de fechamento de 7 dias do par BWB/USDT na Bitget. Após a troca, todos os tokens BWB serão destruídos, e o BGB equivalente será distribuído nas contas dos usuários. A negociação de BWB e os serviços relacionados serão encerrados em 27 de dezembro.

"À medida que o mercado de criptomoedas amadurece, apenas os ativos mais resilientes, com ecossistemas robustos e valor real, podem prosperar ao longo dos ciclos. O BGB, classificado entre os 30 principais tokens, estabeleceu-se como um token utilitário líder com liquidez excepcional e uma comunidade forte. Essa fusão aprimorará o papel da BGB no ecossistema da Bitget e criará novas oportunidades para que ela explore o dinâmico mundo descentralizado”, acrescentou Gracy Chen, CEO da Bitget.

Para obter mais detalhes sobre a fusão de tokens, acesse o link .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal empresa de troca de criptomoedas e Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de maneira mais inteligente com seu recurso pioneiro de comércio de cópias e outras soluções de negociação, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia de várias cadeias de classe mundial que oferece uma série de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de token, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como Parceiro oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do LESTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, além de parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (campeão olímpico de boxe) e ?lkin Ayd?n (da seleção turca de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de uso .

