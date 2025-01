TEMECULA, Califórnia, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte do segmento de Empresas Industriais da Nikkiso Co. Ltd., nomeou Jeff Mumford a Vice-Presidente Executivo de Operações e Manufatura, a vigorar a partir de 2 de janeiro de 2025. Nesta função, suas responsabilidades incluirão a supervisão de operações e fabricação globais, bem como a gestão de departamentos corporativos, incluindo TI, Instalações, Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SHEQ) e Gerenciamento de Projetos.

Mumford ingressou na Nikkiso em 2016 como gerente de projetos e foi promovido várias vezes a cargos de liderança, incluindo Diretor de Aquisições, Diretor de Gerenciamento de Projetos e Gerente Geral nas operações do Grupo em Las Vegas. Durante seu mandato na Nikkiso, Jeff criou eficiências e expansão dos negócios.

Mumford é bacharel em Literatura e Linguística pela University of Nevada, Las Vegas, e é certificado como Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP).

“Jeff é um líder comprovado, com uma dedicação admirávelàmelhoria contínua. Ele é reconhecido por sua capacidade de impulsionar mudanças transformacionais, mantendo o foco no crescimento dos negócios.”

Adrian Ridge

Presidente e CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso é provedor líder de equipamento e soluções criogênicas em todo o mundo. Ele facilita as cadeias de valor criogênicas e líquidas de hidrogênio, amônia, CO2, GNL e outros gases industriais dos mercados de energia, transporte, marítimo, aeroespacial e de gás industrial, permanecendo independente de moléculas. O grupo é liderado pela Cryogenic Industries, Inc. do sul da Califórnia, EUA — uma subsidiária da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

