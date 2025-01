Carreira: especialista orienta planejamento para 2025

Com a constante evolução do mercado de trabalho, planejar e desenvolver a carreira em 2025 vai exigir estratégias cada vez mais alinhadas com as novas demandas profissionais. Segundo Ana Guimarães, diretora de Operações do ManpowerGroup Brasil, a carreira já não é mais um caminho linear e, para ter sucesso, o profissional deve pensar em seu desenvolvimento de maneira contínua e adaptável.

“O futuro do trabalho não pertence apenas a quem tem habilidades técnicas sólidas, mas também a quem sabe como se reinventar e adaptar seus conhecimentos às mudanças do mercado”, afirma Guimarães.

Para 2025, o planejamento de carreira começa pelo autoconhecimento. Segundo a especialista, entender os próprios interesses e habilidades é o primeiro passo para definir metas profissionais realistas e alinhadas com as expectativas do mercado.

“O profissional deve identificar suas forças e suas áreas de desenvolvimento, facilitando a criação de um plano de crescimento no longo prazo”, diz. A diretora recomenda que cada trabalhador estabeleça objetivos claros, mas flexíveis, a fim de se adaptar a novas oportunidades e desafios.

Competências como adaptabilidade, capacidade de aprendizagem contínua e domínio de ferramentas tecnológicas são cada vez mais valorizadas e ganham destaque nas previsões para o futuro.

A busca por upskilling (aprimoramento de competências) e reskilling (requalificação para novas áreas) são práticas que vêm se tornando essenciais no planejamento de carreira, de acordo com Guimarães.

“As habilidades técnicas permanecem importantes, mas é preciso investir em soft skills, como comunicação, inteligência emocional e pensamento crítico, para garantir uma posição relevante no mercado de trabalho”, explica.

Networking e mentoria também são elementos fundamentais para o desenvolvimento profissional em 2025. Ana Guimarães sugere que os trabalhadores mantenham redes de contato ativas e busquem orientação de pessoas com experiência no setor. “Estabelecer um círculo de contatos é uma forma de acessar novas oportunidades e de aprender com quem já trilhou o caminho”, pontua.

Além disso, a educação continuada é um diferencial no mercado atual e futuro. Para a diretora, buscar conhecimentos complementares e se manter atualizado sobre as tendências da área são práticas que ampliam as possibilidades de crescimento.

“O aprendizado não se encerra com a formação inicial. Em 2025, o profissional que investir em cursos, workshops e novas certificações vai aumentar suas chances de permanecer competitivo”, afirma.

Dessa forma, o planejamento e o desenvolvimento de carreira para o novo ano se tornam essenciais diante de um cenário em constante mudança, onde a capacidade de adaptação e o compromisso com o aprendizado contínuo são fatores decisivos para o sucesso profissional.

Website: https://blog.manpowergroup.com.br/5-maneiras-de-desenvolver-habilidades-e-competencias-profissionais