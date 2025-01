NewSky investe R$ 1 milhão no Mônica eSIM

A NewSky, empresa japonesa em telecomunicações no segmento de rede móvel (MVNO) para latinos residentes no Japão, está investindo mais de R$ 1 milhão para lançar no Brasil o chip digital de dados móveis Mônica eSIM, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções. O produto foi desenvolvido para brasileiros que viajam para o exterior e buscam uma solução prática para se manterem conectados durante suas viagens.

O Mônica eSIM já está disponível para compra pelo site e conta com preços promocionais para todos os pacotes: USA: 10GB / 14 dias; Europa (40 países): 10GB / 14 dias; Ásia (8 países): 10GB / 15 dias. A solução oferece a possibilidade de pagamento em reais e garante acesso à internet sem taxas extras ou surpresas.

A compra e ativação do chip digital de dados são feitas diretamente pelo smartphone e pode ser feita antes mesmo de viajar, eliminando a necessidade de trocar chips físicos em viagens. Toda a gestão, compra de recarga e ativação também são feitas on-line em tempo real e o cliente conta com atendimento e suporte em português via e-mail, telefone e WhatsApp.

A expectativa da NewSky é alcançar meio milhão de clientes utilizando o chip digital de dados móveis da companhia até 2025, com cerca de 20 mil ativações ainda este ano. A empresa dedicou 15 meses na estruturação de serviços globais e no desenvolvimento do serviço, oferecendo internet de alta velocidade em mais de 120 países.

O presidente da empresa, o brasileiro Fernando Miyoshi, acredita que o Mônica eSIM chegará a 1,5 milhão de clientes até 2027 e está analisando a possibilidade de montar uma filial no Brasil para apoiar a expansão local. A empresa alcançou um faturamento superior a R$ 35 milhões nos últimos cinco anos. Nos próximos dois anos, a meta é triplicar seu faturamento.

“Estamos comprometidos com a inovação e a expansão contínua. Planejamos oferecer o Mônica eSIM em países como Estados Unidos e Portugal, onde há uma grande demanda de comunidades brasileiras, já no próximo ano. E também expandir para outros mercados", destaca o executivo.

Para a companhia, associar seu serviço à Turma da Mônica demonstra seu compromisso com o mercado e consumidor brasileiros. A parceria entre a NewSky e a Mauricio de Sousa Produções no licenciamento de produtos já existe há mais de cinco anos no Japão, onde a empresa comercializa as marcas Mônica Wi-Fi e Mônica Mobile.

A diretora-executiva do departamento Comercial na Mauricio de Sousa Produções, Mônica Sousa, acredita no fortalecimento da marca com os brasileiros. "Estamos muito confiantes no sucesso do Mônica eSIM e acreditamos que essa parceria fortalecerá ainda mais a relação dos brasileiros com nossa marca, ao mesmo tempo em que proporcionará uma experiência mais moderna e completa", finalizou Mônica.

Website: https://monicaesim.com