PipeRun encerra 2024 com aumento de 20% no Ebitda

A PipeRun, salestech que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras, encerra 2024 com resultados positivos e traça metas para o próximo ano. Em um cenário desafiador para o mercado de tecnologia, marcado pela alta do dólar e dos juros, a empresa manteve a margem bruta superior a 70% e um aumento de 20% no Ebitda, superando os 15% registrados em 2023.

Para o Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, 2024 esse desempenho reflete a filosofia de crescimento da empresa. “Traçamos uma trajetória alinhada à nossa realidade. Mesmo sem aportes de fundos de investimento, a PipeRun alcançou resultados sólidos, demonstrando que é possível crescer de forma estruturada e eficiente”, destaca.

Com a missão de "Ajudar o Brasil a crescer por meio da tecnologia, educação e exemplo", a PipeRun reafirma seu compromisso com o impacto positivo. “Acreditamos que uma gestão comercial eficiente contribui diretamente para uma sociedade mais forte e organizada”, explica.

O CRO da PipeRun ainda lembra que 2024 foi um ano de desafios econômicos para o mercado de serviços no Brasil. “A empresa segue como usuária nº 1 de sua própria tecnologia, utilizando nossas soluções para otimizar vendas e gestão no setor de serviços. Essa prática reforça o nosso compromisso, e definimos a campanha de 2025 com o slogan "De Vendedor para Vendedor", conectando a essência da empresa às origens de todos fundadores”, pontua.

Em 2024, a empresa incorporou 2 mil novos usuários, totalizando mais de 15 mil vendedores ativos em sua plataforma SaaS. A companhia também obteve um crescimento de 20% no LTV (Valor total por cliente) e o ticket médio da carteira de clientes.

O ano de 2024 foi marcado por lançamentos mensais de novos recursos, como ferramentas de captação de leads, novos modelos de e-mail marketing e um módulo de CRM para atendimento via WhatsApp. A empresa também implementou funcionalidades baseadas em inteligência artificial, além de expandir seu módulo de automação de vendas.

Metas para 2025

Em 2025, a PipeRun tem como meta alcançar um ARR de R$ 18 milhões, com foco no desenvolvimento de líderes, na ampliação de vagas híbridas e remotas e no aumento do uso de inteligência artificial em todas as áreas da empresa.

“Encerramos 2024 com um recado claro: tecnologia eficiente, crescimento sustentável e conexão com as necessidades reais do mercado são os pilares que guiarão nossos serviços também no próximo ano”, conclui Reichert.

No dia 9 de janeiro de 2025, a empresa realizará um evento ao vivo para apresentar as novidades do ano e as soluções em vendas, muitas delas baseadas no feedback direto de seus clientes. Os interessados podem se inscrever através do link oficial: https://crmpiperun.com/webinar-novidades-piperun-2025/

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

Website: https://crmpiperun.com