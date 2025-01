Bitget e LALIGA lançam bolão gratuito que irá premiar vencedores com USDT

VICTORIA, Seychelles, Dec. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, uma das melhores corretoras de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo, lança em parceria com a LALIGA o Desafio de Previsão de Partidas, uma competição de bolão gratuita e exclusiva que oferece aos participantes a chance de ganhar prêmios em USDT. Acertadores de pelo menos três resultados de partidas da LALIGA se qualificarão para a premiação. O total de prêmios chegará a 5,000 USDT.

A competição marca também o lançamento da página da parceria da Bitget com a LALIGA. O portal será o centro de informações sobre todos os eventos e promoções da parceria, trazendo conteúdos exclusivos, resumos de eventos passados e destaques das futuras ações.

O Desafio de Previsão de Partidas oferece aos usuários a oportunidade de testar seus conhecimentos sobre futebol. Os participantes podem prever os resultados de suas partidas favoritas da LALIGA durante o período da promoção, que vai de 26 de dezembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025. Aqueles que conseguirem prever corretamente pelo menos três resultados de partidas durante esse período se qualificarão para a recompensa de 5.000 USDT, compartilhado entre 200 participantes elegíveis selecionados aleatoriamente.

Além disso, para aumentar ainda mais a participação dos fãs, um sorteio na conta do X da Bitget com tokens BGB no valor de US$1 mil também foi incluído, oferecendo mais maneiras de ganhar e celebrando o crescimento e o alcance da parceria.

A página da Bitget com a LALIGA foi projetada para fortalecer a conexão entre os fãs de futebol e o ecossistema cripto. Ao introduzir atividades como o Desafio de Previsão de Partidas, a parceria incentiva os entusiastas do esporte a mergulharem na emoção da LALIGA enquanto aproveitam ofertas exclusivas da Bitget.

Para obter mais informações e participar da campanha, visite a página da Bitget com a LALIGA aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é uma das maiores corretoras de criptomoedas e empresas Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget tem o compromisso de ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de Copy Trade e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preços do Bitcoin , Ethereum e de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira multi-chain global de criptomoedas que oferece uma série de soluções e recursos completos na Web3, como funcionalidade de carteira, swap de tokens, mercado de NFTs, navegador de DApps e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas: agora é parceira oficial de criptomoeda da liga de futebol mais importante do mundo, a LALIGA, nos mercados da América Latina, Leste Europeu e Sudeste Asiático (SEA).

