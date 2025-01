Especialista alerta sobre cuidados financeiros no fim do ano

A especialista em finanças Ítala dos Santos alerta sobre a importância de evitar fraudes e planejar as compras de Natal para manter a saúde financeira no início do ano. Ela explica que o planejamento começa com a definição de um limite de gastos, levando em conta o orçamento disponível e, se necessário, parcelamentos viáveis para os meses seguintes. Elaborar uma lista de compras com valores pré-definidos para cada presente é outra estratégia recomendada, pois ajuda a evitar impulsos de consumo e a respeitar os limites financeiros.

Para encontrar as melhores ofertas, Ítala sugere usar o Google Shopping e plataformas de cashback. "É importante pesquisar os produtos dentro do seu orçamento antes de ir às compras. Isso evita surpresas e a garantir as melhores escolhas pelo melhor custo-benefício. A especialista também ressalta que o cartão de crédito pode ser útil, desde que utilizado com cautela e dentro do orçamento previamente estabelecido".

Para quem está com o orçamento apertado, Ítala propõe alternativas como a organização de amigos secretos ou a confecção de presentes personalizados. “Montar kits caseiros, como sabonetes artesanais ou caixas de doces, pode ser uma opção acessível”, diz. Outras ideias incluem criar presentes próprios, como um porta-retrato com uma foto especial ou confeccionar presentes simples com a ajuda das crianças. “Também é possível procurar presentes que combinem com as pessoas, mas que estejam dentro do orçamento”, acrescenta.

Em relação ao parcelamento, a especialista afirma que, quando controlado, pode ser vantajoso. Ela sugere priorizar cartões que ofereçam benefícios como cashback e evitar extrapolar o orçamento mensal, para que o 13º salário seja preservado ou até investido.

Com planejamento e criatividade, é possível celebrar o Natal sem dificuldades financeiras. Segundo Ítala dos Anjos, “o maior presente é começar o ano novo sem dívidas”.

Website: https://www.instagram.com/italadosanjoss/