Coleta de ondas eletromagnéticas gera energia utilizável

Pesquisadores da INFRGY LLC apresentaram uma tecnologia que converte frequências de rádio (RF) em eletricidade utilizável durante um evento no Instituto de Tecnologia da Universidade de Kashmir. A tecnologia foi demonstrada por especialistas, incluindo o professor universitário Rouf Ul Alam Bhat e Parvez Rishi, cofundador da INFRGY. O sistema promete avançar no campo da transferência de energia sem fio.

A proposta da INFRGY baseia-se na captação de ondas eletromagnéticas presentes no ambiente, transformando-as em energia elétrica utilizável. A diferença em relação aos métodos tradicionais de transferência de energia é a possibilidade de transmissão multidirecional, permitindo que vários dispositivos sejam alimentados simultaneamente, independentemente de barreiras físicas como paredes ou móveis.

Segundo Parvez Rishi, “a tecnologia desenvolvida pela INFRGY viabiliza a transmissão de energia sem fio para dispositivos eletrônicos de forma eficiente e em maiores distâncias. O conceito, inspirado em estudos realizados desde o século XIX, busca concretizar ideais anteriormente limitados pelas condições tecnológicas da época”.

Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas no site oficial da INFRGY.

A transferência de energia sem fio não é uma abordagem nova. Estudos iniciais, como os realizados por Nikola Tesla no final do século XIX, investigaram a transmissão de energia sem fios utilizando transmissão de ondas de rádio. Contudo, os avanços atuais em tecnologia de RF possibilitam a evolução dessas ideias, superando limitações anteriores. De acordo com especialistas presentes na demonstração, o sistema também permite aplicações práticas, como o carregamento de sensores industriais e dispositivos inteligentes em larga escala.

O evento também destacou as perspectivas de utilização dessa tecnologia em cenários específicos, como parques industriais e cidades com demandas energéticas complexas. Segundo Rouf Ul Alam Bhat, "a tecnologia da INFRGY pode oferecer uma alternativa viável às soluções energéticas tradicionais, eliminando a dependência de redes elétricas convencionais e reduzindo custos operacionais."

Estão previstos novos testes em instituições tecnológicas a partir de 2025.

Os avanços apresentados sugerem possibilidades promissoras no desenvolvimento de sistemas energéticos mais eficientes e sustentáveis, oferecendo benefícios potenciais para aplicações industriais, residenciais e de infraestrutura.

Website: https://infrgy.tech/index.html