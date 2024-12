HONG KONG, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Wisson Robotics, pioneira global em robótica flexível de uso geral, estreará no CES 2025 com sua tecnologia Pliabot®, uma revolucionária solução de robótica flexível comercial e universal com músculos semelhantes aos humanos e IA incorporada, além de inovadores robôs Pliabot® para operações em altitude e carregamento automático de veículos elétricos. Visite a Wisson no estande nº 8262, Smart Cities, North Hall do LVCC.

Comprometida em tirar as pessoas de ambientes adversos e tarefas repetitivas, a Wisson combina uma década de experiência em robótica flexível com inovações disruptivas em tecnologia de robôs para tornar a tecnologia Pliabot® acessível comercialmente e aplicável em larga escala. A empresa oferece soluções e robôs seguros, ágeis, leves, resilientes e econômicos, adaptados às necessidades de diversos setores. Com robôs econômicos e altamente adaptáveis a ambientes complexos e em constante mudança, muito mais setores, além de apenas a fabricação, agora podem se beneficiar das aplicações de robôs para maior produtividade e melhor experiência.

Como a principal tecnologia mundial de robótica flexível de uso geral, a tecnologia Pliabot® da Wisson replica as características dos músculos humanos por meio de sua abordagem de "músculos flexíveis + inteligência neurônica", proporcionando alta adaptabilidade, alta relação carga-peso, interação segura, alta resistência ambiental e vantagens significativas de custo, que são difíceis de alcançar com a robótica rígida. Além disso, projetados como uma plataforma modular, as articulações, braços e sistemas de IA "neurônica-cerebelar-cerebral-nuvem" Pliabot® podem se integrar facilmente a chassis móveis, elevadores, linhas de montagem, dispositivos vestíveis, veículos aéreos não tripulados, cães robóticos e robôs humanoides, sendo ideais para atender às necessidades em diferentes cenários ou setores.

Possibilitada pelas vantagens tecnológicas e comerciais do Pliabot®, a Wisson liderou o setor ao trazer robótica flexível de uso geral para o mercado. Ela foi a primeira a alcançar a produção em massa e a entrega de robôs flexíveis em todo o mundo, e os versáteis robôs Pliabot® foram desenvolvidos e implantados em mais de 100 países, regiões e cidades, atendendo a setores como limpeza de fachadas, direção autônoma, novas energias, logística, gestão urbana, serviços marítimos e redes de energia. Essas inovações geraram um valor comercial e social significativo para nossos clientes e a comunidade.

No CES 2025, a Wisson exibirá recursos exclusivos, incluindo o popular AP3-P3 da Wisson para limpeza de fachadas, o versátil manipulador elevado AP30-N1 com o braço exclusivo Pliabot® e o robô de carregamento de veículos elétricos Pliabot®, único em sua categoria. A Wisson pretende demonstrar o potencial do Pliabot® e colaborar com setores para explorar novas aplicações.

Para mais informações: https://www.wissonrobotics.com/en/

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

Local: Hong Kong Fonte: Wisson International Limited Contatos: Zoey Lee E-mail: liziyi@wissonrobotics.com Telefone: 17322584646

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9325183)