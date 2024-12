Litoral norte paulista preserva 85% da Mata Atlântica do estado e atrai turistas

O litoral norte paulista, composto por seis cidades, entre as quais se destacam popularmente São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, concentra a maior parte da Mata Atlântica remanescente no estado de São Paulo.

Este bioma, reconhecido por sua biodiversidade diversa, é considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como o bioma que possui a maior diversidade biológica do planeta, abrigando mais de 1,6 milhão de espécies animais, incluindo insetos. E na região litorânea paulista, a Mata Atlântica encontra refúgio e preservação em meio às pressões do desmatamento e atividades ilegais.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Mata Atlântica já perdeu mais de 71% de sua cobertura original ao longo dos séculos, devido à exploração desenfreada durante ciclos econômicos históricos, como o cultivo de café e a expansão de rodovias e ferrovias.

Hoje, o litoral norte desponta como uma alternativa de preservação deste bioma no estado, abrigando uma ampla diversidade de espécies nesta região e oferecendo muitas oportunidades aos visitantes que procuram por atividades turísticas e sustentáveis.

Um mosaico de biodiversidade em meio ao litoral paulista

Com 85% da Mata Atlântica preservada de São Paulo concentrada nas cidades costeiras do litoral norte, a região se tornou essencial para a conservação de espécies ameaçadas. Florestas densas, manguezais e restingas formam um mosaico ecológico que sustenta uma fauna diversificada, incluindo animais como o muriqui-do-sul, a anta e diversas aves endêmicas.

Parques como o Estadual da Serra do Mar e o Municipal da Ilha Anchieta são exemplos de áreas protegidas que abrigam trilhas ecológicas, mirantes e várias cachoeiras. Esses espaços ajudam na preservação da biodiversidade e também funcionam como polos de educação ambiental tanto para os moradores, quanto para os turistas sobre a importância do bioma para a região litorânea paulista do país.

Além da fauna e flora, os ecossistemas costeiros oferecem serviços ambientais essenciais, como a regulação do clima, a proteção de nascentes e a prevenção de deslizamentos, além de ajudar a proteger as paisagens naturais da região.

“A beleza do litoral norte é um grande atrativo da região. As cachoeiras, trilhas e praias atraem os visitantes. Sem a preservação da mata atlântica não haveria toda essa diversidade natural e o potencial de oferecer experiências diferenciadas aos turistas”, comenta Rodrigo Alves, proprietário da Pousada Porto Mare, localizada na praia de Maresias.

Preservação e iniciativas em destaque

Embora a região ainda enfrente desafios como o avanço imobiliário e desastres naturais, diversas iniciativas buscam manter o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Em São Sebastião, por exemplo, projetos de monitoramento e manejo sustentável estão em andamento, como o programa "Defesa Civil Alerta", que utiliza tecnologia para alertar sobre possíveis acidentes ambientais e proteger áreas sensíveis.

Ações de limpeza nas praias, como a realizada recentemente no bairro do Araçá, mobilizam moradores e visitantes em prol da conscientização ambiental. Além disso, municípios como Ilhabela têm reforçado regras para o uso das praias durante a alta temporada, restringindo o acesso a áreas protegidas e promovendo práticas responsáveis de turismo.

As pousadas e empresas locais também têm papel relevante nesse contexto. Muitas adotaram práticas sustentáveis, como a redução de resíduos, uso de energia renovável e incentivo ao consumo de produtos de origem local.

“Aqui na Porto Mare, cobrimos 100% do nosso telhado com placas de energia solar, apostamos na conscientização dos hóspedes com uso excessivo de toalhas e lençóis por conta da lavanderia e nossa piscina usa sal para o tratamento da água, ao invés do cloro”, comenta Rodrigo.

Impacto das mudanças climáticas no turismo

Uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IRPI) revelou que 63% dos brasileiros acreditam que as mudanças climáticas prejudicam a atividade turística. Além disso, 27% dos entrevistados afirmaram ter deixado de realizar viagens de lazer devido a condições climáticas intensas.

Esses dados ressaltam a importância de iniciativas sustentáveis no setor turístico, especialmente em regiões como o litoral norte paulista, onde a preservação ambiental é importante para a manutenção das atividades turísticas, como as trilhas, cachoeiras e praias locais.

Turismo sustentável: uma nova era no litoral norte

A tendência do turismo sustentável tem crescido entre os viajantes, e a região é um destino que reflete essa mudança. Cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de SP oferecem diversas opções de atividades em contato com a natureza, como trilhas que levam a praias afastadas, mergulhos em águas cristalinas e passeios por cachoeiras cercadas por mata nativa.

Além disso, a interação com comunidades tradicionais, como as indígenas e caiçaras, propõe aos visitantes a oportunidade de aprender mais sobre a cultura local e os modos de vida sustentáveis dessas populações. Essas experiências reforçam o compromisso da região em equilibrar desenvolvimento econômico e conservação ambiental, promovendo um turismo que respeita a biodiversidade e os recursos naturais.

