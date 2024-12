Full Sail University anuncia competição musical para 2025

A indústria musical vem crescendo de forma significativa em todo o mundo. Dados da Mordor Intelligence apontam que o mercado deve atingir um valor estimado em mais de US$ 42 bilhões até 2029. Reconhecendo esse crescimento, a Full Sail University desenvolveu o projeto Music Arena 2025, com o intuito de desafiar estudantes do ensino médio a demonstrar sua capacidade de criar, mixar e produzir música.



A partir de 22 de setembro de 2025, alunos brasileiros poderão se inscrever individualmente, ou em grupos de até cinco estudantes, acompanhados de um patrocinador adulto (pode ser professor, conselheiro, coordenador ou outro membro da escola que a equipe esteja representando). Os patrocinadores podem participar de várias equipes, mas os alunos estão limitados a ingressar em apenas uma.



Segundo Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, o projeto tem o intuito de garantir um aprendizado mais aprofundado sobre o cenário musical, seja na teoria ou na prática. “Os participantes poderão aprender sobre os processos de produção musical e mixagem, além de terem contato com o ex-aluno da Full Sail, Arthur Luna, vencedor de prêmios relevantes como Latin Grammy, indicação ao Grammy, entre outros”.



Na data prevista, os participantes deverão enviar o link das produções carregadas no YouTube por meio da plataforma digital da universidade. Além disso, será necessário enviar uma descrição do processo de criação do projeto com até 500 palavras.



A avaliação de cada produção seguirá critérios como criatividade e originalidade, produção e qualidade de mixagem, uso de tecnologia e ferramentas de produção, impacto emocional e expressão, e apresentação do projeto.



Os juízes, que serão definidos mais próximo à data do evento, pontuarão cada critério com até 20% da nota. Ao final, serão selecionadas as seis melhores produções e a que receber a pontuação mais alta será designada como a vencedora. “Esse projeto pode abrir ainda mais a visão dos jovens de que é possível trabalhar com música e ainda conseguirem desenvolver uma maior experiência para o futuro”, avalia Olival.



Os alunos que assistirem às aulas on-line sob demanda e enviarem o projeto poderão receber um Reconhecimento de Participação do Aluno (Certificado de Participação). Este documento estará disponível para o aluno na plataforma digital do concurso.



Os vencedores do prêmio serão anunciados ao vivo durante a Cerimônia de Premiação Virtual, realizada em 29 de outubro. Serão cinco indicações de Menção Honrosa e uma indicação de Vencedor.



Para saber mais, basta acessar: https://fs-courses.com/musicarena/2025/

Website: https://fs-courses.com/musicarena/2025/