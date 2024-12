CEO da Yungas lista tendências para o franchising em 2025

O mercado de franquias faturou R$ 70,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Trata-se de uma receita 12,9% superior ao período de julho, agosto e setembro do ano passado, de acordo com informações da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Segundo os dados, repercutidos pela Agência Brasil, todos os doze segmentos analisados conquistaram o aumento de receita, com destaque para entretenimento e lazer (elevação de 15,3%); alimentação e food service (14%) e limpeza e conservação (13%).

Segundo nota divulgada pela ABF, o fenômeno é resultado de elementos como a melhora de indicadores econômicos, a alta do índice de confiança dos consumidores, do emprego e da massa salarial recorde e a desaceleração da inflação, que é registrada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

“O setor de franquias no Brasil encerra 2024 em uma trajetória de recuperação e consolidação, demonstrando resiliência e capacidade de adaptação”, afirma Guilherme Reitz, CEO da Yungas, empresa especializada em soluções tecnológicas para otimização de gestão e comunicação de franquias.

Ele destaca que o franchising tem aproveitado o momento para integrar inovações tecnológicas, explorar novos formatos de negócios e implementar programas de excelência de forma abrangente, sendo uma prioridade para redes de franquias em 2025. “Estes programas não apenas fortalecem a padronização, mas também criam uma cultura de alta performance em todas as unidades, o que se torna um diferencial estratégico em um mercado cada vez mais competitivo e focado na experiência do cliente”, afirma Reitz.

Reitz acredita que, para 2025, as expectativas são ainda mais otimistas, com a consolidação de tendências como omnicanalidade, maior adoção de inteligência artificial (IA) e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

“As franquias que investirem em transformação digital e focarem em experiências personalizadas para os clientes terão uma vantagem competitiva clara”, considera. “Na Yungas, entendemos que a tecnologia é um facilitador fundamental para melhorar a gestão de redes e criar relações mais próximas e eficientes entre franqueadores e franqueados”, complementa.

Além disso, o CEO ressalta a importância da coleta e análise de dados como ferramenta estratégica para a tomada de decisões e o aumento da eficiência operacional.

“Redes que conseguem unir inovação e excelência operacional estão mais bem posicionadas para enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades do mercado”, pontua.

Reitz acredita que a IA está entre as principais tendências para o setor de franchising, permitindo que as franquias melhorem a personalização da experiência do cliente e a eficiência dos processos internos. As soluções relacionadas à IA estão entre as tendências do chamado “novo mercado”, conforme um balanço recente, repercutido pelo Data Center Dynamics.

O CEO da Yungas evidencia que a automação das operações, aliada à IA, possibilitará decisões mais rápidas e assertivas, impulsionando a competitividade das redes.

“Em paralelo, a inovação e a tecnologia seguirão como pilares essenciais. A digitalização das operações e a integração de plataformas de vendas e atendimento em múltiplos canais - tanto físicos quanto digitais - estarão no centro da estratégia das franquias, permitindo uma gestão mais fluida e uma experiência consistente para o cliente”, discorre.

Yungas adere às tendências que devem moldar o mercado

A Yungas atua para estar na vanguarda de diversas tendências que estão moldando o futuro do setor de franchising, trabalhando com soluções que buscam atender algumas das demandas mais emergentes para 2025. A empresa tem focado em tecnologia e inovação, oferecendo plataformas que tem como objetivo centralizar a gestão de redes, otimizar a comunicação e garantir a padronização de processos em toda a rede de franquias a partir de um sistema de atendimento ao franqueado (SAF): “Como melhorar a gestão de sua rede de franquias”.

A integração de IA nas soluções da Yungas permite que as franquias tomem decisões mais rápidas e baseadas em dados, o que pode facilitar a personalização de ofertas e serviços para os consumidores.

Segundo o CEO, a Yungas também está acompanhando o movimento de dados e como esses podem ser usados para transformar a tomada de decisões nas franquias. A empresa oferece ferramentas que permitem que franqueadores e franqueados acompanhem indicadores-chave de desempenho (KPIs) e dados de clientes, o que ajuda a melhorar a eficiência operacional e a criar experiências mais personalizadas para os consumidores.

“A Yungas investe em recursos que buscam fortalecer esse relacionamento, a fim de tornar a rede mais coesa e alinhada com os valores e estratégias da marca, o que é essencial para o crescimento contínuo”, afirma.

Para 2025, segundo Reitz, a previsão da Yungas é intensificar ainda mais esses avanços, com maior foco na integração de novos recursos de IA e expansão de funcionalidades que possibilitem uma gestão mais automatizada e personalizada. “Essas previsões estão em sintonia com o que se espera do setor, onde a inovação e a tecnologia terão um papel central para sustentar o crescimento das franquias no futuro”, completa.

