Pneus bem cuidados evitam acidentes em pistas molhadas

Um dado comprovado por diversas experiências práticas demonstra que, em uma pista molhada, o motorista necessita de três vezes mais espaço para imobilizar totalmente o veículo do que em uma pista seca. Estudos meteorológicos indicam que o volume de chuvas pode aumentar em até 20% em algumas regiões do Brasil em 2025, especialmente nas áreas Sudeste e Nordeste. Ambas as projeções destacam a importância de maior atenção nas estradas durante os períodos de chuvas intensas.

Fortes chuvas repentinas, combinadas ao aumento do tráfego rodoviário típico das férias de fim de ano, representam um aumento significativo no risco de acidentes. A alta velocidade aliada a pneus desgastados pode levar à perda de controle do veículo devido à aquaplanagem — fenômeno em que os pneus perdem contato com o asfalto ao deslizar sobre a água, podendo causar acidentes graves.

“Neste cenário fica ainda mais clara como a segurança ao dirigir está diretamente ligada aos pneus, que devem sempre serem mantidos em boas condições. Estar preparado para dirigir em condições adversar como sob uma chuva intensa pode significar a diferença entre evitar ou se envolver em um acidente”, alerta Renato Siqueira, gerente de serviços técnicos ao cliente da Continental Pneus na América do Sul.

Pneus novos, com 100% da capacidade de dispersão, são capazes de escoar até 30 litros de água por segundo a uma velocidade de 80 km/h. No entanto, quando os sulcos atingem o limite legal de 1,6 mm, essa capacidade é reduzida para apenas 55%, comprometendo severamente a segurança do veículo.

A importância da revisão

O desgaste dos pneus pode ser identificado por meio dos TWI (Tread Wear Indicators), pequenos ressaltos de borracha nos sulcos principais. Quando esses indicadores alcançam o mesmo nível da superfície do pneu, significa que o limite de segurança foi atingido. Pneus com sulcos inferiores a 1,6 mm elevam o risco de acidentes e podem resultar em multas.

Para minimizar os riscos em dias chuvosos, a Continental recomenda:

Verificar os pneus regularmente, observando a profundidade dos sulcos e o estado geral, incluindo o estepe.

Manter a pressão correta dos pneus, garantindo melhor contato com o solo.

Adequar a condução às condições da pista, reduzindo a velocidade e mantendo uma distância segura do veículo à frente.

