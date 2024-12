Salta abre inscrições para "Estagiar para Transformar"

O Grupo Salta, um dos maiores grupos de educação básica do Brasil, anuncia a abertura das inscrições para o "Estagiar para Transformar", seu programa de estágio exclusivo para estudantes de Pedagogia que desejam dar o primeiro passo na carreira de gestão pedagógica. O programa oferece a chance de vivenciar a Pedagogia além da sala de aula e contribuir ativamente para a transformação da educação no país.

Para 2025, as vagas disponíveis são para trabalhar nas escolas: Anglo Alante (SP), Pensi (RJ), Colégio pH (RJ), Elite (RJ e SP), Coleguium (MG), Lato Sensu (AM), CEI (RN), ECSA (MT), Master (MT), Integrado (GO), Sigma (DF) e Ideal (DF). As inscrições estão abertas até o dia 10 de janeiro de 2025 e podem ser feitas por meio do site oficial: bit.ly/estagiarparatransformar

Requisitos para participação:

- Estar cursando Pedagogia com previsão de conclusão da graduação até dezembro de 2025;

- Ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia;

- Residir em um dos estados com vagas disponíveis.

Sobre o programa:

O “Estagiar para Transformar” tem duração de 10 meses (março a dezembro de 2025) e segue o formato de job rotation, disponibilizando a experiência em diferentes áreas da gestão pedagógica a partir da atuação direta na rotina de uma das escolas do grupo. O estagiário desempenhará atividades como o apoio na implementação de projetos pedagógicos, acompanhamento de desempenho dos alunos e organização de eventos. A carga horária será dividida em três módulos:

- Vivência (70%): atuação direta na Gestão Escolar.

- Feedbacks Constantes (20%): acompanhamento contínuo pelos times Pedagógico e Gente & Gestão.

- Bate-Bola (10%): encontros on-line e presenciais para troca de experiências.

Durante o estágio, os participantes contarão com o suporte de gestores experientes, terão acesso a palestras sobre temas atuais da educação e, ao final do programa, poderão ser efetivados como Assistentes de Coordenação.

Etapas do processo seletivo:

Inscrições + Prova On-line Triagem Entrevista Individual Desafio Final + Entrevista com Liderança e Gente & Gestão

Para estudantes de Pedagogia, os programas de estágio são uma excelente oportunidade para adquirir experiência prática e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho. "Participar do Estagiar para Transformar foi uma oportunidade de mergulhar na minha profissão, aprender na prática e refletir sobre ela. Essa experiência trouxe mais sentido para o meu curso [Pedagogia] e abriu meus horizontes para além da faculdade", declara Elaine Machado, vice-diretora no Colégio pH, no Rio de Janeiro, e participante do Estagiar para Transformar 2019.

Sobre o Grupo Salta:

Com mais de 185 escolas em todo o Brasil, o Grupo Salta é um dos maiores grupos de educação básica do país e tem como missão transformar a educação e contribuir para a construção de um futuro melhor para as próximas gerações.

Website: https://gruposaltaedu.com/