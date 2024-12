Pesquisa aponta alta nas reservas de bares e restaurantes

Os bares e restaurantes têm vivenciado um aumento significativo no número de reservas em 2024, com uma média de 6,2% a mais em relação ao ano anterior, segundo pesquisa da Tagme em parceria com a Abrasel. O estudo foi conduzido com os 100 estabelecimentos que registram maior volume de reservas na cidade de São Paulo, comparando os períodos de janeiro a outubro de 2023 e 2024. Além disso, a pesquisa também apontou uma redução de 14,16% nas filas de espera em comparação com o ano passado.

"As variações da fila de espera e do número de reservas não estão diretamente relacionadas. A diminuição das filas de espera, como apontado pela pesquisa, pode indicar uma redução na demanda em determinado mês, por exemplo, ou uma melhoria na produtividade do estabelecimento, com o uso de um sistema de gestão para agilizar o giro de mesas”, explica Roni Lacerda, COO e co-fundador da Tagme.

“O aumento do número de reservas também pode estar conectado a esta maior digitalização do setor, que intensificou seus sistemas durante a pandemia e continua a melhorar processos com uso de tecnologia. Com atendimento digital mais eficiente, por exemplo, os clientes têm percebido cada vez mais o valor da conveniência de fazer reservas“, complementa Roni Lacerda.

Resultados de outubro em filas e reservas

Em outubro de 2024, último mês analisado pela pesquisa, as reservas em bares e restaurantes apresentaram um crescimento de 7,77% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento indicou quedas apenas em janeiro e abril, enquanto os demais meses tiveram resultados positivos. O maior destaque foi agosto, com um aumento de 10,35% em relação ao mesmo mês de 2023.

O estudo também aponta uma redução consistente nas filas de espera em bares e restaurantes. Em outubro de 2024, houve uma queda de 9,76% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Ao longo do período analisado, as filas cresceram apenas nos meses de janeiro, maio e setembro, enquanto nos demais meses apresentaram variações negativas.

Para José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Abrasel, esses índices revelam um hábito crescente do consumidor brasileiro de realizar reservas, o que traz benefícios tanto para os clientes quanto para os estabelecimentos. “Esse comportamento, que já é quase totalitário em países como os da Europa, está ganhando força no Brasil. Fazer reservas é positivo porque permite aos clientes a garantia de um atendimento mais ágil e aos negócios uma organização mais eficiente", destaca.

Ainda segundo Camargo, pesquisas como essa são importantes para tornar o negócio mais lucrativo. "Conhecer as tendências por meio de dados é crucial, pois o comportamento dos clientes muda, e é preciso acompanhar essas transformações para não perder faturamento. Além disso, a análise de dados e a integração de sistemas possibilitam economizar recursos e pessoal, entregando uma experiência ótima ao público. Nossa ideia é trazer esses índices de maneira constante, pois eles também antecipam tendências, antes que outros índices mais tradicionais possam captar os movimentos”, conclui.

