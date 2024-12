Lockers inteligentes otimizam entregas do e-commerce

As entregas em horário comercial sempre foram um tormento para os consumidores que compram produtos através da internet. A expectativa de receber a mercadoria antes das 18h acaba obrigando muitos clientes a evitarem sair de casa para encontrar com o entregador. A boa notícia é que já existem soluções inteligentes para garantir eficiência no chamado last mile – a última etapa da entrega do produto ao consumidor – para as empresas do setor.

As entregas 24/7, ou seja, que funcionam 24 horas por dia, nos sete dias da semana, não necessariamente forçam a criação de uma logística de entrega até mesmo de madrugada, mas garantem que o consumidor poderá pegar seu produto em qualquer hora que lhe convier. Isso é possível graças aos lockers, os armários inteligentes que dão acesso exclusivamente ao destinatário a qualquer hora do dia.

“O consumidor pode ir trabalhar tranquilamente, cumprir com sua rotina sem se preocupar com o risco de não conseguir receber o entregador num momento em que ele não estiver em casa. Essa é uma facilidade que só é possível porque a empresa responsável pela entrega pode oferecer diversos pontos de captação do produto”, explica Gabriel Peixoto, proprietário da empresa Meu Locker, que atua no fornecimento de armários inteligentes.

“A partir do uso de uma rede de armários inteligentes em diversos endereços, o comprador não fica mais restringido à opção de receber o produto somente no endereço de casa ou do trabalho”, afirma o empresário. Outro aspecto positivo, observa Peixoto, é que a oferta de armários inteligentes para recepção da mercadoria evita que o produto seja entregue a um terceiro, como um vizinho ou o porteiro do prédio.

“Isso aumenta o nível de segurança e de privacidade em relação às compras via e-commerce. Para ele, essas são duas das fragilidades que ainda persistem nos serviços de compras on-line, e que vão na contramão do crescimento do comércio digital em todo o mundo”, completa.

“Mas são limitações que tendem a ser eliminadas. Não é necessário ter esse contato direto com o entregador nem ter de se submeter a um horário comercial. A entrega pode ser feita durante o dia, e o consumidor, através de uma senha pessoal fornecida pelo vendedor, ter acesso ao produto em qualquer outro horário que ele queira”, pontua o proprietário da Meu Locker.

Website: https://www.meulocker.com.br/