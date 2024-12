Guia revela quais são os principais desafios no uso de IA

Um levantamento recente, desenvolvido pela Interactive Advertising Bureau Brasil (IAB Brasil), listou os principais desafios que os profissionais do mercado já enfrentam no uso de IA (Inteligência Artificial). A “qualidade e quantidade de dados” e a “complexidade dos modelos da nova tecnologia” foram os principais entraves observados.

O “Guia do Uso da Inteligência Artificial na Publicidade Digital”, compartilhado pelo site Meio e Mensagem, destacou elementos como “falta de alinhamento entre IA e objetivos de negócios”, “problemas de privacidade e ética”, “integração da IA com sistemas legados” e “interpretação dos resultados”.

“O uso de IA no setor de publicidade e marketing no Brasil está crescendo rapidamente, especialmente devido à sua capacidade de analisar dados em larga escala, otimizar campanhas e personalizar interações com o consumidor”, afirma Renan Lima, especialista no assunto e sócio-fundador da ZMAXIMUS.

Ele destaca que, no contexto brasileiro, algumas tendências e usos mais frequentes são:

Prospecção de clientes e geração de leads: ferramentas de IA são usadas para automatizar a qualificação de leads. Empresas usam IA para identificar leads qualificados em plataformas como Google Maps, Instagram e LinkedIn, reduzindo o tempo para agendar reuniões e melhorar a taxa de conversão;

Automação de atendimento: no marketing, bots baseados em IA oferecem suporte ao cliente 24/7, integrados a canais como WhatsApp e Instagram. Essa tecnologia pode melhorar a eficiência, reduzir custos e proporcionar respostas rápidas, otimizando a experiência do consumidor;

Análise de dados e insights: as soluções de IA ajudam empresas a entender melhor seus públicos-alvo por meio da análise de grandes volumes de dados. Isso inclui a personalização de anúncios com base no comportamento e preferências do usuário;

Aprimoramento da criatividade: no Brasil, a IA também está sendo utilizada para criar conteúdo dinâmico, adaptar mensagens para diferentes segmentos e até mesmo para prever tendências de consumo;

A IA vem se tornando uma opção para empresas que buscam competir de forma eficiente em um mercado dinâmico, permitindo que se concentrem mais em estratégias e menos em tarefas operacionais. No Brasil, essas tecnologias têm sido adotadas em setores como franquias, e-commerce e serviços.

Lima destaca que o uso dessa tecnologia [IA] tem sido tão recorrente que a IAB lançou um guia específico para IA em publicidade digital.

“Iniciativas como o guia da IAB para o uso de IA em publicidade digital são essenciais porque oferecem uma base estruturada para a adoção de tecnologias emergentes de maneira ética, eficaz e sustentável”, afirma.

Como a IA pode ser aplicada em estratégias de tráfego pago?

Lima explica que a IA pode transformar estratégias de tráfego pago ao automatizar processos, aumentar a eficiência e melhorar os resultados de campanhas. Nesse caso, a tecnologia pode ser aplicada em diversas etapas desse tipo de estratégia:

Segmentação de público-alvo, com análise de dados comportamentais e criação de personas; Otimização de lances (Bid Optimization), com lances automatizados e maximização de ROI; Personalização de anúncios, com adaptação de conteúdo e teste A/B automatizado; Detecção de fraudes em cliques, com a identificação de atividades maliciosas e economia de orçamento; Gestão de orçamentos com a redistribuição de recursos e análise de padrões de desempenho; Previsão de desempenho, com modelos preditivos e planejamento estratégico; Monitoramento e relatórios, com análises em tempo real e identificação de padrões; Remarketing e Retargeting, com campanhas dinâmicas e mensagens contextuais; Escalabilidade, com automação de tarefas repetitivas e expansão de campanhas.

O especialista destaca ainda que, do ponto de vista orçamentário, diversas empresas emergentes estão aproveitando IA para competir com grandes players.

“A acessibilidade crescente da IA está redefinindo as regras do mercado, permitindo que empresas menores possam competir diretamente com grandes corporações”, pontua. “Isso ocorre porque a IA, antes restrita a grandes orçamentos e infraestrutura robusta, tornou-se mais disponível por meio de plataformas acessíveis, modelos de negócios flexíveis e avanços tecnológicos democratizados”, completa.

Entre as ferramentas e casos de uso, o sócio-fundador da ZMAXIMUS destaca o Google Ads e Meta Ads, que usam IA em seus sistemas de lances inteligentes para maximizar as conversões. “Além disso, Dynamic Creative Optimization (DCO) em plataformas de display automatiza o ajuste de anúncios em tempo real”, afirma.

Para concluir, Lima conta que as empresas podem utilizar a IA para segmentação e automação de processos de prospecção, o que pode ser adaptado para tráfego pago. “Com essas técnicas, a IA não apenas melhora o desempenho das campanhas de tráfego pago, mas também economiza tempo e recursos, permitindo que empresas de todos os tamanhos obtenham melhores resultados”, finaliza.

