Goiás recebe evento que une animações, games e ações formativas

No próximo dia 19 de dezembro, o HUB Goiás será palco de um evento inédito e gratuito. O Dia Província, realizado pelo Província Studio, combina diferentes manifestações artísticas, como animação, games e artes visuais, com ações formativas voltadas para o público local. O evento é uma iniciativa que conta com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) e do Governo de Goiás, sendo viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, e ocorrerá das 8h às 22 horas.

A programação contempla a exibição de curtas-metragens, palestras, workshops e uma exposição interativa que conecta diferentes áreas do audiovisual. Entre os destaques estão os projetos de animação “O Conto da Lobeira” e “Cidade Coração”, a apresentação do protótipo do game “Guardião Cogumelo”, além do aclamado “Josh Journey: Totens da Escuridão”, que terá uma palestra específica sobre sua criação.

Segundo Guilherme Araújo, um dos fundadores do Província Studio, “este evento é uma oportunidade de reunir diferentes manifestações artísticas em um só espaço, promovendo não apenas o entretenimento, mas também o conhecimento e a troca de experiências. Eu acredito que a animação, os games e outras formas de expressão visual têm o poder de inspirar novas gerações. Estamos orgulhosos de realizar esse projeto”.

Formação e inclusão em destaque

A frente da iniciativa, Iuri Araújo, cofundador do estúdio, ressalta que o evento busca não apenas promover a arte, mas também investir na capacitação do público, com ações como o workshop “Criação de Personagens para Games” e “5 Princípios Indispensáveis na Animação”. “Haverá, ainda, intérpretes de LIBRAS durante todas as palestras e workshops, garantindo acessibilidade e inclusão”, enfatiza o artista visual.

De acordo com ele, o Dia Província é um marco para a empresa de animação e dá sua parcela de contribuição para o setor audiovisual em Goiás. “Nosso objetivo sempre foi levar a arte e a animação para novos públicos, e este evento reflete o compromisso de fortalecer o cenário cultural da região. A diversidade de ações formativas, como palestras e workshops, somada à exibição de projetos de destaque, é uma forma de construir pontes entre artistas, estudantes e a comunidade”, destaca.

Além de exibir produções inéditas, o evento inaugura a exposição “Província Studio: Um Olhar em Movimento”, que explora o processo criativo da dupla e destaca a relevância da animação e do design visual como formas de expressão artística e cultural. “Reunimos obras de vários projetos que realizamos na última década. Acredito que o público irá captar a essência do que temos realizado em Goiás e mostrado para o Brasil e o mundo”, adianta Guilherme. Ao todo, serão apresentadas 20 obras e a exposição, assim como todas as outras ações do Dia Província, tem entrada gratuita.





Website: https://www.instagram.com/provinciastudio?igsh=MTZ6a3hkdHBlMDBpYw==