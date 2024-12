Soluções Open RAN conectadas por meio de uma interface 3GPP Xn dentro da infraestrutura 5G da Boost Mobile para uma mobilidade perfeita

Os clientes da Boost Mobile têm um serviço ininterrupto e consistente em áreas que usam fornecedores Open RAN Mistos

RICHARDSON, Texas, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir e a Boost Mobile (anteriormente DISH Wireless) anunciaram a primeira transferência de Open RAN entre fornecedores do setor com a interface 3GPP Xn na Boost Mobile Network. Este marco é um exemplo da interoperabilidade perfeita entre diferentes fornecedores de rádio Open RAN (O-RAN), um ponto de prova crítico de que a O-RAN, além de viável também prospera em implantações do mundo real.

A interface Xn, definida pelo 3GPP para 5G NR, facilita a comunicação entre nós RAN de diferentes fornecedores, garantindo a continuidade ininterrupta da chamada e uma experiência de usuário sem problemas. RAN com interfaces proprietárias restringem os operadores a confiar em redes de fonte única confinadas a implantações regionais. A interface Xn permite a interconexão de nós RAN abertos e fechados, promovendo maior interoperabilidade e flexibilidade do fornecedor na mesma região.

A validação alcançada pela Mavenir, um fornecedor de rádio terceirizado, e pela Boost Mobile, destaca a maturidade de 3GPP e O-RAN e as possibilidades do alcance de um ambiente verdadeiramente de vários fornecedores. Com o uso de interfaces abertas e da interoperabilidade tranquila, a tecnologia O-RAN garante que os dispositivos móveis possam alternar tranquilamente entre diferentes componentes de rede sem afetar a experiência do usuário. Os clientes da Boost Mobile podem aproveitar um serviço ininterrupto e uma conectividade consistente, pois a rede realmente lida com transições de mobilidade entre diferentes soluções de fornecedores de O-RAN sem interrupções.

A implementação bem-sucedida da transferência entre fornecedores exemplifica o valor das interfaces abertas e o potencial da arquitetura Open RAN. Isso demonstra como as interfaces abertas facilitam a flexibilidade na escolha e integração de componentes de vários fornecedores, reduzindo a dependência de fonte única, reduzindo custos e acelerando os avanços da rede por meio da rápida interoperabilidade e colaboração com fornecedores. O papel da Mavenir e da Boost Mobile neste marco, além de destacar a liderança do setor em soluções Open RAN, também reforça seu compromisso de oferecer soluções de conectividade superiores que aprimorem a experiência do usuário.

“A Boost Mobile acredita no poder da Open RAN para impulsionar a inovação e aprimorar a experiência do cliente”, disse Eben Albertyn, Diretor de Tecnologia da Boost Mobile. "Com a adoção de padrões abertos e interoperabilidade, nós, juntamente com a ajuda da Mavenir e de outros fornecedores de rádio terceirizados, além de criar uma rede mais flexível também estamos abrindo caminho para um futuro conectado em que todos os clientes possam utilizar a conectividade contínua em toda a Rede Móvel Boost."

“Essa conquista é um marco significativo na evolução da Open RAN, possibilitada pela colaboração com a Boost Mobile”, disse Pardeep Kohli, Presidente e Diretor Executivo da Mavenir. “Com as transferências contínuas entre fornecedores a Mavenir demonstra como a Open RAN oferece redes flexíveis, econômicas e interoperáveis. Este marco ressalta nosso compromisso de capacitar as operadoras a criar redes independentes de fornecedores, garantindo conectividade escalável e de alta qualidade para seus clientes.”

