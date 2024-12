SISQUAL esteve na premiação “100 mais influentes da Saúde”

Realizada no dia 06/12 no Palácio Tangará, a premiação “100 mais influentes da Saúde”, promovida pelo Grupo Mídia, homenageou as 100 pessoas e personalidades que mais se destacaram no setor da saúde brasileira em 2024.

Dentre os nomes de destaque da noite, está José Pedro Sousa Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, empresa especializada em tecnologia e desenvolvimento de software de gerenciamento de força de trabalho, que levou o troféu na categoria Tecnologia e Inovação.

Para a seleção dos premiados, são levados em consideração dois critérios: a votação oficial no site do evento e uma pesquisa de mercado realizada pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia.

Fernandes afirma que, para a empresa, é uma honra marcar presença no evento. “Já são 12 anos no mercado de saúde no Brasil, centenas de clientes em todos os estados do país e pensar que neste evento estão presentes muitas das empresas e pessoas que mudaram o cenário da saúde no Brasil, é lisonjeante. Temos muito orgulho em fazer parte deste time”.

Para ele, premiações como essa contribuem tanto para o mercado da área da saúde como um todo, como para as pessoas vencedoras, especificamente. “Se pensarmos bem, são as pessoas que fazem as empresas e as instituições brilharem. Este evento traz ao palco esses profissionais e o reconhecimento de tudo o que fizeram pelo nosso mercado”, comenta.

“Estávamos com altas expectativas para essa edição e a consideramos como umas das principais oportunidades para podermos reencontrar com velhos conhecidos, trocar experiências de trabalho e estar com o Grupo Mídia, com quem trabalhamos desde que chegamos ao Brasil”, acrescenta o vice-presidente da SISQUAL® WFM.

Reunindo os principais nomes do setor do país, a premiação “100 mais influentes da Saúde” acontece de forma anual. No ano passado, Fernandes também se destacou ao receber o prestigioso prêmio na mesma categoria, de Tecnologia e Inovação. “Neste ano, receber o prêmio novamente mostra que estamos no caminho certo e que devemos evoluir cada vez mais nesse segmento”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/ e https://healthcare.grupomidia.com/100maisinfluentesdasaude/