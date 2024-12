IA e Automação Inteligente: startup recebe destaque

A BotCity, plataforma para orquestração e governança de automação inteligente em Python que atua com grandes empresas como LG, Embracon, Sicoob, entre outras, foi reconhecida na avaliação PEAK Matrix® 2024, um dos rankings mais respeitados no setor de tecnologia elaborado pelo Everest Group, empresa de pesquisas global. A avaliação analisa a performance, impacto de mercado e capacidades de produtos e serviços de empresas de tecnologia em diversos setores. Ser classificada entre as melhores plataformas coloca a BotCity entre os principais players emergentes no mercado global.

A BotCity recebeu destaque na categoria Major Contender, que reconhece empresas líderes emergentes que combinam tecnologia avançada com proposta de valor diferenciada e que estão preparadas para expandir seu alcance e sua competitividade.

Para Lorhan Caproni, CEO da BotCity, a premiação é fruto do compromisso da empresa com tecnologias abertas e flexíveis que atendem desde automações simples até demandas complexas de negócios. “A BotCity investiu no desenvolvimento de uma plataforma de orquestração e governança de automação inteligente em código aberto (foco em Python), eliminando o Vendor Lock-In (aprisionamento tecnológico, em português) e buscando facilitar a integração com múltiplos sistemas operacionais”.

Com isso, de acordo com o CEO da BotCity, a empresa passou a entregar automações até quinze vezes mais rápidas e reduzir o Total Cost of Ownership (TCO) dos clientes em até 70%. “Essa estrutura tecnológica e a abordagem estratégica colaborativa com os clientes possibilitam que as automações estejam no core dos negócios, gerando valor de forma contínua”, afirma.

Mercado de automação inteligente avança

De acordo com o CEO da BotCity, a automação inteligente não se trata mais do futuro, mas sim do presente das empresas líderes. Segundo a 1ª Pesquisa sobre RPA na América Latina, realizada pela BotCity e compartilhada pela ZenDesk, 66% das empresas estão ampliando investimentos em RPA para crescer e escalar operações.

O levantamento revelou que mais de 90% das empresas consultadas cresceram mais de 25% na quantidade de automações em produção em 2023. Além disso, o balanço apontou que as iniciativas de RPA já saíram do piloto e estão em fase de escalar as automações em ao menos 88% das companhias da região pesquisada.

Para Caproni, os dados demonstram que o mercado de automação inteligente no Brasil está em expansão, mas há uma crescente demanda por soluções que vão além do low code tradicional, pois muitas empresas buscam automações robustas e escaláveis para processos críticos de negócio.

“No contexto atual, a adoção de RPA com tecnologias abertas, como Python, ganha espaço por oferecer flexibilidade e liberdade em um cenário onde a redução de custos e a eficiência são prioritários”, afirma. “Empresas estão cada vez mais preocupadas em evitar o Lock-In e em manter o controle completo sobre suas operações e dados, e ambos os mercados (brasileiro e internacional) seguem em busca dessas soluções mais flexíveis e de alto desempenho”, complementa.

Tecnologias abertas dispensam dependência de fornecedores

Segundo Caproni, com tecnologias abertas, como Python, as empresas ganham liberdade para escalar operações sem depender de fornecedores. “Na prática, isso significa personalizar soluções para atender desde tarefas simples até os processos mais críticos, com total controle”, explica.

O CEO da BotCity explica que a solução da marca é escalável e oferece suporte nativo para implantação em containers, múltiplos sistemas operacionais e elasticidade computacional. “Nossa abordagem combina high code com uma interface que busca facilitar a interação de diferentes áreas da empresa”, relata. “Esse equilíbrio de flexibilidade e simplicidade tem como objetivo permitir que as empresas brasileiras e globais ganhem mais controle, agilidade e eficiência em suas operações”, completa.

