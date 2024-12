Manpower abre 100 vagas na área de telecomunicações

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional em parceria com empresa especializada em serviços de inteligência e inovação, construção de redes de fibra óptica, instalação e manutenção de serviços de telefonia, realiza o recrutamento para vagas de emprego em diversas localidades.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar na área de telecomunicações. As oportunidades são abertas para todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 16 de dezembro para se candidatar a essas oportunidades de emprego.

As oportunidades são para os cargos de agente soluções em telecomunicações, emendador(a) de fibra optica, auxiliar técnico(a) de fibra optica, instalador(a) de redes e cabos telefônicos, instalador(a) e reparador(a) rede externa, instalador(a) e reparador(a) ftth, operador(a) de maquinas e veículos, auxiliar técnico(a) de dados, comissionador(a) de obras, encarregado(a) de redes elétricas, operador(a) logístico(a) e assistente de implantação.

Os requisitos mínimos para serem elegíveis às vagas são Ensino Médio Completo, disponibilidade para atuar em escala 6x1 e CNH B ativa.

As oportunidades são para as cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Pará de Minas, Porto Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Cachoeirinha, Ponte Nova, Uba, Barbacena, Araxá, Governador Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Santa Maria e Caxias do Sul.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, Gympass, seguro de vida, auxílio creche e descontos em lojas e faculdades parceiras.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro até dia 16 de dezembro, por meio do link: https://forms.office.com/r/TUqTphPb7i.

Para acessar mais informações sobre as oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

