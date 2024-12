Mouser Electronics, Inc., líder em Lançamentos de Novos Produtos (NPI)™ que potencializa a inovação, está se preparando para patrocinar a equipe de corrida DS PENSKE de Fórmula E ao iniciar a 11ª temporada no Sambódromo de São Paulo, Brasil, em 7 de dezembro. A Mouser está patrocinando a equipe durante a temporada de corridas do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA 2024/2025 em cooperação com a TTI, Inc. e os renomados fabricantes Molex e KYOCERA AVX.

This is the first time that Brazil has hosted the Formula E season-opener, and the race will see two-time Formula E World Champion Jean-Éric Vergne joined by Maximilian Günther as they pilot the new GEN3 Evo car. (Photo: Business Wire)

Esta é a primeira vez que o Brasil sedia a abertura da temporada de Fórmula E, e a corrida verá o bicampeão mundial de Fórmula E Jean-Éric Vergne acompanhado por Maximilian Günther enquanto pilotam o novo carro GEN3 Evo. O GEN3 Evo é mais rápido, mais potente e mais ágil do que seus antecessores, apresentando um novo kit de carroceria agressivo projetado para ser mais potente, mais robusto e mais aerodinâmico. Também permite tração nas quatro rodas, uma novidade para um carro de Fórmula E.

"A Mouser está animada em continuar nosso apoioàequipe DS PENSKE de Fórmula E", disse Todd McAtee, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios da Mouser Electronics. "Também estamos ansiosos por ver o que o novo carro pode fazer. Com aceleração de 0 a 60 mph, 30% mais rápido do que um carro de F1 atual, esta certamente será uma emocionante temporada."

"A TTI sente o prazer de se unir novamenteàMouser para dar suporteàDS PENSKE e promover este esporte dinâmico bem como seu compromisso com a inovação e a responsabilidade ambiental", disse Mike Morton, Diretor Executivo da TTI. "Estamos na expectativa de um ano vitorioso pela frente."

"O novo carro promete continuar a evolução da Fórmula E e serve como uma vitrine poderosa para o futuro elétrico do automobilismo", disse Fred Bell, Vice-Presidente de Distribuição Global da Molex. "A Mouser e a Molex têm sido orgulhosas apoiadoras desde o início da Fórmula E, e desejamosàequipe DS PENSKE uma temporada segura e bem-sucedida."

"Estamos muito satisfeitos em cooperar com a Mouser e a TTI em nossa parceria com a equipe de corrida DS PENSKE de Fórmula E para mais uma emocionante temporada", disse Alex Schenkel, Vice-Presidente Sênior de Vendas Globais da KYOCERA AVX.

A Fórmula E irá completar uma temporada de 16 corridas envolvendo dez locais icônicos, continuando a ser pioneira em corridas totalmente elétricas. O cronograma de viagens pelo mundo inclui um retorno a Miami, Flórida, duas corridas em Tóquio e Mônaco, e a primeira viagem da Fórmula E a Jeddah, na Arábia Saudita. Uma final de duas corridas em Londres, Inglaterra, completa o maior calendário de corridas da Fórmula E até o momento.

Os carros de Fórmula E são movidos exclusivamente por eletricidade e representam uma visão para o futuro da indústria do automobilismo, servindo como uma estrutura para pesquisa e desenvolvimento em torno do automobilismo com zero emissão. As corridas têm tudo a ver com velocidade e resistência, sendo as parcerias de corrida um meio inovador da Mouser comunicar seu modelo de negócios direcionado ao desempenho e promover as mais novas tecnologias de seus parceiros fabricantes.

Para saber mais sobre a equipe de corrida DS PENSKE de Fórmula E com apoio da Mouser e ver a programação da Fórmula E, acesse https://www.mouser.com/formula-e/.

Como distribuidora mundial autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais novos semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, totalmente rastreáveis ??de cada um de seus parceiros fabricantes. Para ajudar a acelerar os projetos de clientes, o site da Mouser hospeda uma ampla biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com folhas de dados de produtos, projetos de referência específicos de fornecedores, notas de aplicação, informações de projetos técnicos, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics é uma distribuidora autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos com foco em Lançamentos de Novos Produtos de seus principais parceiros fabricantes. Ao atenderàcomunidade internacional de engenheiros de projetos eletrônicos e compradores, o site da distribuidora mundial, mouser.com, está disponível em vários idiomas e moedas, apresentando mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 28 locais de suporte em todo o mundo para proporcionar o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. A distribuidora envia a mais de 650.000 clientes em 223 países/territórios de suas instalações de distribuição de última geração com 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

