Associação Comercial comemora 130 anos com exposição e livro

Em comemoração aos 130 anos da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), será lançada uma exposição de artes fotográficas interativas e itinerantes, intitulada “A História do Comércio de São Paulo - 130 anos da Associação Comercial de São Paulo”. A mostra contará com um livro de arte fotográfica, textual e impresso, além de um aplicativo que utiliza tecnologia de realidade aumentada (RA), proporcionando uma experiência inovadora e imersiva para o público. A exposição será inaugurada em 6 de dezembro de 2024, na sede da ACSP. A partir de janeiro de 2025, percorrerá as estações de metrô Sé, Trianon-Masp, Santana e Paraíso.

Com uma proposta multifacetada, o projeto busca resgatar o legado da ACSP, uma instituição emblemática para o desenvolvimento econômico e social de São Paulo, valorizando também a contribuição histórica das comunidades libanesa, portuguesa, italiana, judaica e japonesa. A exposição conecta passado e presente, enfatizando a relevância da ACSP e dos pontos históricos do centro paulistano impactados por essas comunidades, levando ao público uma abordagem que combina cultura, história, tecnologia e interatividade.

Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, ações como essa enriquecem e unem ainda mais a história da entidade com a história da cidade de São Paulo. “Aos 130 anos, a ACSP continua sendo uma das principais entidades empresariais do país. O livro e a exposição de fotos vão mostrar como foi a trajetória de uma instituição tão fundamental para a história do comércio e do empreendedorismo em São Paulo e no Brasil”.

A exposição será composta por 48 fotografias de artes plásticas, das quais 30 incluirão a tecnologia de realidade aumentada. Cada quadro, impresso em vinil adesivo fosco, é projetado para transportar o público a momentos históricos, revivendo personagens e cenários icônicos que marcaram a trajetória da ACSP. O aplicativo de realidade aumenta a experiência, permitindo que os visitantes explorem uma narrativa visual que conecta a rica história da associação e da cidade de São Paulo.

Uma celebração da memória e da cultura paulistana

O livro de arte fotográfica e textual é um dos destaques do projeto. Com uma tiragem de 3.000 exemplares, o volume é composto por 100 páginas que documentam os momentos de triunfo e superação da ACSP através de imagens cativantes da fotógrafa Luciana Pupo Ferreira Müller e textos escritos por Marcel Domingos Solimeo e Arthur Gebara Junior. Destinado a ser um verdadeiro tesouro de memórias, o livro busca imortalizar o rico legado da ACSP e o impacto que a instituição teve na cidade de São Paulo.

Experiência interativa e educativa

Mais do que uma exposição convencional, o projeto traz uma nova abordagem no campo da cultura e da educação, explorando o uso da realidade ampliada para conectar o passado e o presente. A exposição também conta com recursos de IA e fará com que personagens, como o fundador da associação, ganhem vida e respondam perguntas dos visitantes.

Programação e Locais

Inauguração: 6 de dezembro de 2024, na Associação Comercial de São Paulo.

Itinerância : Em janeiro de 2025, a exposição segue para as estações Sé, Trianon-Masp, Santana e Paraíso do metrô de São Paulo, onde permanecerá por 30 dias em cada local.

Ficha Técnica do Projeto

Proponente Cultural: Monte Barão Ecoturismo e Aventuras

Direção Geral e Curadoria: Ronaldo André Muller

Fotografia e Produção de Vídeos para RA: Luciana Pupo Ferreira Muller

Direção de Tecnologia: Marcelo Rodino Cerqueira

Coordenação de Tecnologia: Yuri Fernando Simões

Autores: Marcel Domingos Solimeo e Arthur Gebara Junior

Coordenação Geral do Projeto: Danielle Pessanha

Serviço:

Exposição “A História do Comércio de São Paulo - 130 anos da Associação Comercial de São Paulo”

Abertura da exposição para o público:

13 de dezembro de 2024

De segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 (exceto 24 e 25, 31/12 e 01/01)

Rua Boa Vista, 51 – 12º andar – Centro

Gratuito

Estação Sé do Metrô - 13/01/2025 a 16/02/ 2025

Estação Trianon do Metrô - 18/02/25 a 16/03/2025

Estação Santana do Metrô - 19/03/2025 a 20/04/2025

Estação Paraíso do Metrô - 22/04/2025 a 20/05/2025

Website: https://acsp.com.br/