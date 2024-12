Cultura organizacional cria ambiente de trabalho motivador

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), por meio da plataforma de dados sobre Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), MIA (Marketing Intelligence Application), revelou que 55% dos centros brasileiros consultados pretendiam priorizar, em 2024, a formação de lideranças preparadas para fomentar o engajamento entre colaboradores e orientar as equipes.



Os dados mostram que líderes bem capacitados são fundamentais para impulsionar a motivação e o desempenho dos funcionários, atuando como exemplos e disseminando a cultura organizacional no dia a dia da empresa. Segundo Vanessa Saavedra, sócia-fundadora do IEG, investir nesse segmento é fundamental para alinhar os valores, propósito e práticas da companhia, criando um ambiente de trabalho coeso e motivador.



“Nos Centros de Serviços Compartilhados, que envolve intensa colaboração entre equipes multifuncionais, uma cultura organizacional forte promove engajamento, produtividade e retenção de talentos. Uma cultura bem definida facilita a adaptação a mudanças e o cumprimento de objetivos estratégicos, fortalecendo a resiliência e a eficiência”, afirma.



A estatística aponta ainda que 56% dos CSCs brasileiros pretendiam realizar como iniciativa a realização de treinamentos e workshops voltados para a cultura de serviços compartilhados. “Os dados reforçam que a cultura organizacional esteve em destaque em 2024, evidenciando um crescimento na adoção de práticas voltadas para a valorização dos colaboradores e o fortalecimento do ambiente de trabalho”, acrescenta a empresária.



“O levantamento demonstra que as empresas reconhecem a importância de desenvolver uma cultura que não apenas retenha talentos, mas que também promova uma experiência de trabalho satisfatória e alinhada com os objetivos organizacionais”, completa.



A pesquisa indica ainda que 34% das organizações previam investimentos em ações de endomarketing para fortalecer propósitos internos, por meio de campanhas de comunicação, eventos e outras atividades voltadas aos colaboradores. “Programas de desenvolvimento de lideranças, incentivo ao feedback contínuo e criação de espaços para reconhecimento dos colaboradores são práticas que fortalecem a cultura organizacional”, avalia Saavedra.



“Muitos CSCs têm investido em ações que promovam a diversidade e a inclusão, bem como em práticas de bem-estar e qualidade de vida para os colaboradores, refletindo uma abordagem mais humana e acolhedora no ambiente de trabalho”, ressalta. De acordo com o estudo, 33% das empresas pretendiam revisitar sua Missão, Visão e Valores para alinhar ainda mais a operação às diretrizes do negócio.



Apesar dos avanços, a empresária aponta que há oportunidades de melhoria, especialmente na expansão de programas de desenvolvimento profissional e no fortalecimento da comunicação interna. “Essas áreas são essenciais para garantir que a cultura organizacional seja vivida e compreendida por todos”, enfatiza.



“Além disso, fomentar uma cultura de inovação e abertura ao feedback pode trazer uma perspectiva contínua de melhoria, fundamental para que o CSC acompanhe as demandas do mercado e as expectativas dos colaboradores”, conclui.



