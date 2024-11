VICTORIA, Seychelles, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3, anunciou a expansão de sua iniciativa global de recrutamento, o Bitget Builders Program, que busca estabelecer uma rede dinâmica de membros globais no setor de criptomoedas. O programa foi projetado para incentivar a adoção de criptomoedas mundialmente, envolvendo os principais influenciadores e líderes de opinião para introduzir o próximo bilhão de usuários no ecossistema de ativos digitais. Desde seu lançamento, em junho de 2023, a iniciativa conseguiu reunir com sucesso mais de 5.000 participantes de mais de 55 países, com mais de 1.300 contribuindo ativamente para o crescimento da Bitget.

Os participantes do programa desempenham um papel significativo na expansão global da Bitget, organizando eventos comunitários, promovendo projetos de destaque e gerenciando o engajamento local. Essas ações fortaleceram a presença e a visibilidade da marca Bitget nas principais regiões. A iniciativa está aberta a líderes comunitários, criadores de conteúdo e entusiastas de criptomoedas de todo o mundo, em alinhamento com o compromisso da Bitget com a inclusão e diversidade.

"A conscientização sobre criptomoedas e blockchain está aumentando a cada dia. Estamos crescendo rapidamente para acompanhar as demandas do mercado. Vemos isso como uma oportunidade de utilizar nossa plataforma para acelerar a adoção generalizada e apoiar pessoas que desejam fazer o mesmo. Ao nos envolvermos com nossas comunidades, nosso objetivo é criar um exército de apoiadores que compartilham a mesma visão da Bitget: levar as criptomoedas a todos", disse Vugar Usi Zade, COO da Bitget.

O programa oferece uma plataforma para que os construtores se engajem em uma variedade de funções que estejam alinhadas com suas habilidades e interesses. Essas funções abrangem áreas como suporte ao comércio de criptomoedas, branding e criação de conteúdo, e gerenciamento de comunidades. Os construtores recebem incentivos personalizados e acesso aos recursos da Bitget, apoiando seu crescimento profissional enquanto contribuem para o ecossistema da plataforma. Os participantes que se destacam também têm a oportunidade de receber recompensas exclusivas.

O Bitget Builders Program faz parte de uma ação mais ampla dentro da iniciativa Blockchain4Youth da Bitget, que busca capacitar jovens talentos e fomentar a inovação no setor de criptomoedas. Lançada em maio de 2023, essa iniciativa está alinhada com a visão da Bitget de fomentar uma nova geração de líderes que possam incentivar a adoção global da tecnologia blockchain. Na próxima fase, o programa planeja incluir mais membros, criando uma forte rede global de defensores da tecnologia de criptomoedas e blockchain. O Bitget Builders Program expandirá seus horizontes com a introdução de encontros presenciais e uma turnê global, incentivando conexões mais fortes entre seus participantes. Essas iniciativas têm como objetivo oferecer aos construtores oportunidades aprimoradas para se envolver diretamente com o programa, colaborar em projetos e trocar ideias de forma mais interativa e pessoal. Ao facilitar esses encontros, a Bitget busca aumentar o senso de comunidade e capacitar os construtores a contribuir ativamente para o crescimento e inovação do programa em uma escala global.

Se você está interessado em ingressar no Bitget Builders Program, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a realizar negociações mais inteligentes com seu recurso inovador de copy trading e outras soluções de negociação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multiblockchain de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como Parceiro oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do LESTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, além de parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (campeão olímpico de boxe) e ?lkin Ayd?n (da seleção turca de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas por você. Nada do que consta neste documento deve ser interpretado como orientação financeira.

