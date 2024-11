Fórum de Economia reúne especialistas na sexta-feira, 29/11

No próximo dia 29 de novembro, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) será palco do Fórum de Economia, evento promovido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil), Rotary Club de São Paulo e ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade). O encontro reunirá especialistas, empresários e representantes de organizações para discutir questões nacionais e apresentar propostas nas áreas econômicas com foco em 2025. O evento será realizado na Associação Comercial de São Paulo, localizada no Centro de São Paulo.

Ao todo, serão três painéis, que propõem apontar uma reflexão sobre a economia, abordando os temas: “Análise do Momento Econômico Atual”; “Impactos da Reforma Tributária nos Diversos Setores Econômicos” e a “Perspectivas da Economia para 2025”.

“O Fórum é uma oportunidade para debatermos ideias e oferecer insights estratégicos para o planejamento das organizações no próximo ano país”, reforça Lívio Giosa, presidente do Rotary Club de São Paulo e Vice Presidente da ADVB. As vagas podem ser garantidas através do link: https://www.sympla.com.br/.../forum-de-economia-2024/2713505

O evento tem o patrocínio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e da Planner é realizado por Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), Rotary Club de São Paulo e Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC).

Programação:

9h00 - 9h30 Abertura

9h30 - 10h30

Painel 1 – “Análise do momento econômico atual”

Moderador: Lívio Giosa, Presidente do Rotary Club de São Paulo, Vice-presidente da ADVB e Diretor da ANEFAC Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.

André Franco Montoro Filho – Professor titular de Economia da FEA-USP e ex-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

Gennaro Oddone – Economista com mestrado pela Faculdade de Administração e Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Presidente do Conselho da ANEFAC - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.

Roberto Macedo – Doutor em Economia pela Universidade de Harvard. Ex-diretor da Faculdade de Economia da USP, ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia e ex-Presidente do IPEA.

10h30 - 10h50 Coffee break – relacionamento

10h50 - 11h50

Painel 2 – “Impactos da Reforma Tributária nos diversos setores econômicos”

Moderador Marcel Solimeo – Economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo.

Antonio Carlos Souza dos Santos – Vice-presidente da AESCON e do SESCON – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo

Luís Eduardo Schoueri – Tributarista, Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT).

Deputado Federal Luiz Carlos Hauly – Economista, um dos formuladores da Reforma Tributária e autor das Leis do MEI, do Simples e de Exportação (vídeoconferência).

11h55-12h55

PAINEL 3 – “Perspectivas da Economia para 2025”

Moderador: Roberto Vertamatti – Coordenador do Núcleo de Economia da ANEFAC - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.

Ailton Leite, Contador, Executivo no Mercado de Fusões e Aquisições e Diretor do Núcleo de Economia da ANEFAC - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.

Pedro Afonso Gomes – Economista, Perito em Economia e Finanças e Especialista em Reestruturação de Empresas e Presidente do Conselho Regional de Economia (CORECON-SP).

Ricardo Martins – Economista-Chefe da PLANNER

13h00 Encerramento

Fórum de Economia

Data: 29 de novembro 2024

Horário: Das 9h às 13h00

Local: Sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP)

Endereço: Rua Boa Vista, 51 – 11º andar, estacionamento nº 75

Website: https://advb.org.br/