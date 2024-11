Cloud Storage foi tema de evento da Datasafer e Ascenty

A Datasafer, em parceria com a Ascenty, empresa especializada em data centers e conectividade na América Latina, realizou nesta terça-feira, 12 de novembro, às 9h, no Edifício Villa Lobos em São Paulo, o evento Ascenty & Datasafer Talks: O futuro do armazenamento em nuvem, que teve como principal objetivo apresentar dados e projeções sobre o mercado e abordar como novas soluções tecnológicas podem proteger dados e impulsionar o crescimento das organizações de forma segura e inovadora.

O destaque do evento ficou com o case da Olos Tecnologia que, junto à Datasafer, encontrou uma solução para o armazenamento de 40 milhões de gravações de voz de call center por mês com baixa latência, redução de custo e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Durante o encontro também foram apresentadas as soluções, frutos da parceria com a Ascenty: o Object Storage e o Cloud Backup.

O evento foi uma oportunidade para as empresas que procuram mais alternativas para conseguir manter seus dados de forma segura. “O panorama de armazenamento de dados em nuvem no Brasil está em franca expansão, impulsionado pelo crescimento exponencial de dados gerados pelas empresas, pela digitalização acelerada e pela demanda crescente por soluções seguras e escaláveis”, diz Walber Castro, diretor executivo da Datasafer.

Ainda de acordo com o diretor, um dos fatores que impulsionou a busca pelo aperfeiçoamento de armazenamento de dados foi a chegada de documentos em multiformatos, além da chegada da Inteligência Artificial (IA). “À medida que os dados crescem, as empresas podem precisar investir em novas infraestruturas físicas, o que gera altos custos de renovação, manutenção e dificuldades de gerenciamento”, comenta Castro.

Outro fator é a segurança desses dados, que pode ficar comprometida dentro de uma rede com um número crescente de hackers. “Armazenar dados localmente ou sem um plano robusto de recuperação pode expor a empresa a riscos elevados em caso de desastres, como incêndios, falhas de hardware ou ataques cibernéticos”, diz o diretor executivo.

Assuntos abordados durante o evento

O encontro contou com abordagens como “Dados como Ativo Estratégico e Diferencial Competitivo”, que teve como foco mostrar como os dados hoje são valiosos para as empresas, muitas vezes nomeados de “novo petróleo”, com possíveis vertentes de sua utilização. Depois de muitas pesquisas, o Datasafer também apresentou números e projeções do mercado que impulsionam o consumo para um armazenamento mais eficaz.

Também foram mostrados casos reais em que os clientes precisaram de armazenamento de mídia, arquivamento de logs, big data, e analytics e como isso foi solucionado pelas empresas.

Os padrões de segurança implementados pela Ascenty, como certificações Tier III, PCI-DSS, e melhores práticas de proteção de dados também foram debatidos. "Na Ascenty, oferecemos uma infraestrutura respaldada por certificações como TR3, ISO 27001, SOC e PCI DSS, que visam garantir o cumprimento dos padrões internacionais de proteção e gestão da informação. Essa robustez certificada permite que os clientes operem em um ecossistema confiável, com objetivo de auxiliar no suporte a demandas críticas de negócios", afirma Vinícius Minetto, diretor de vendas na Ascenty.

Para Walber, as empresas trabalham para criar possibilidades e variedades de soluções que se encaixem em qualquer cliente. “No evento, buscamos enfatizar como o Object Storage em nuvem permite às empresas pagar apenas pelo que usam, com escalabilidade automática e sem necessidade de manter infraestrutura física própria”, conclui.

A primeira edição do evento teve suas inscrições esgotadas e recebeu cerca de 40 pessoas, de acordo com dados da organização. Para mais informações sobre próximos eventos, basta contatar o Time de Marketing da Datasafer através do e-mail mkt@datasafer.com.br.