A Textron Aviation anunciou hoje a entrega da primeira de duas aeronaves multimissão Beechcraft King Air 360CHW para a Força Aérea Peruana. O King Air 360CHW é equipado com porta de carga e adaptado para operações com grandes pesos.

O Beechcraft King Air 360CHW foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

“O King Air 360CHW, entregueàForça Aérea Peruana para a evacuação aeromédica (MEDEVAC), também pode transportar tropas e cargas, comandar e controlar, entre outras tarefas”, disse Bob Gibbs, vice-presidente, Vendas de Missões Especiais. “Da costa e das terras altas até a floresta amazônica do Peru, o versátil King Air é bem adequado para operar em locais diversos, austeros e remotos.”

O segundo King Air 360CHW, equipado para evacuação aeromédica, está previsto para 2025.

Possibilidades infinitas de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais desejam soluções aerotransportadas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios únicos das operações de missões especiais. De qualidade superior, versatilidade e baixo custo operacional, os produtos da Textron Aviation são ideais para ambulâncias aéreas; inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR); transporte utilitário; levantamento aéreo; inspeção de voo; treinamento e uma série de outras operações especiais.

