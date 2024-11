A Telness Tech, um dos principais provedores de tecnologia de telecomunicações, está se associandoàVAS2Nets eàLebara para lançar uma nova operadora móvel virtual (MVNO) na Nigéria. A iniciativa introduzirá um serviço voltado para o mercado de telecomunicações em rápido crescimento no país africano. A operadora contará com o software e a experiência de cliente da Telness Tech e levará a Lebara, uma marca de telecomunicações reconhecida internacionalmente, a uma região totalmente nova e a um mercado em expansão.

Nessa ambiciosa parceria, várias empresas internacionais de telecomunicações uniram forças para tornar esse empreendimento possível.

A Lebara é uma das MVNO mais reconhecidas do mundo, com operações diretas em cinco mercados europeus e licenças de marca em outros cinco países, incluindo agora a Nigéria. A plataforma totalmente automatizada da Telness Tech simplificará e automatizará a nova operadora, permitindo uma experiência de cliente líder do setor. A Processcom também desempenhará um papel fundamental, fornecendo a infraestrutura central móvel necessária para a funcionalidade da rede. A Vas2Nets é a principal parceira, coordenando todas as empresas internacionais nesse esforço conjunto.

Martina Klingvall, CEO e fundadora da Telness Tech, expressou seu entusiasmo com a colaboração: “Essa parceria internacional permite levar nossa tecnologia de ponta em telecomunicações para a Nigéria e é um passo importante na rápida expansão internacional da Telness Tech, após nossa recente entrada no mercado dos Estados Unidos. Permitir que uma marca tão reconhecida como a Lebara entre em outro mercado, combinada com nossa tecnologia avançada e a experiência local da VAS2Nets, trará um serviço de classe mundial para a população digital do país”.

O acordo multimilionário se estende por vários anos e inclui o lançamento de serviços móveis pré-pagos e pós-pagos, com soluções de PBX no futuro. A Telness Tech fornecerá as plataformas críticas de OSS e BSS, garantindo o gerenciamento e as operações dos clientes sem problemas. A VAS2Nets, a principal parceira, liderará o lançamento dessa nova operadora, que pretende ser uma das primeiras operadoras de telefonia móvel da Nigéria.

Teniola Stuffman, diretora executiva do Grupo de Desenvolvimento de Negócios da Vas2Nets, destacou a importância da colaboração:

“Este projeto nos permite oferecer às pessoas da Nigéria um serviço de telefonia móvel de alta qualidade e acessível por meio da experiência combinada da VAS2Nets, Telness Tech, Lebara e Processcom. Isso nos permite oferecer uma das primeiras novas operadoras de telefonia móvel na Nigéria em muitos anos e, além disso, com a melhor tecnologia e ofertas. É um grande orgulho liderar esse esforço conjunto”.

Daniel Upson, diretor de Parcerias da Lebara, comentou: “Estou muito empolgado com a combinação de todos esses recursos. Entre a nossa marca, a tecnologia da Telness Tech e a experiência local da VAS2Nets, acredito que proporcionaremos uma experiência de classe mundial para os consumidores de serviços móveis na Nigéria”.

Sobre a Telness Tech

A Telness Tech é uma empresa internacional de software que está por trás da operadora móvel digital mais bem avaliada da Europa, a Telness (4,9/5 na Trustpilot), e foi fundada em 2016. A Telness Tech permite que as operadoras móveis baseadas na nuvem (MVNO) e outras empresas de telecomunicações lancem soluções totalmente digitais centradas no usuário que maximizam a satisfação do cliente e minimizam os custos por meio da automação total.

Sobre a VAS2Nets:

A Vas2Nets é uma provedora de soluções tecnológicas na Nigéria, focada no fornecimento de serviços de telecomunicações de alta qualidade que atendemàcrescente economia digital na África Ocidental. Ela funciona como um ponto único de atendimento para clientes individuais e empresariais, com o objetivo de atender a todos os seus serviços digitais móveis e requisitos bancários digitais. A VAS2Nets aproveita sua tecnologia de ponta, experiência, licenças e relacionamentos para oferecer soluções móveis e digitais inovadoras.

Sobre a Lebara:

A Lebara é uma marca líder internacional em telecomunicações, conhecida por fornecer serviços móveis confiáveis e acessíveis a diversas comunidades no mundo todo. Desde sua criação, a Lebara cresceu e atende a milhões de clientes em vários países, incluindo Reino Unido, Dinamarca, Holanda, França e Alemanha. Por meio de parcerias estratégicas de licenciamento de marcas, a Lebara está se expandindo para mercados emergentes, com o objetivo de eliminar a exclusão digital e conectar as pessoas ao redor do planeta.

