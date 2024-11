• O Quantexa Unify Workload for Microsoft Fabric oferece aos usuários recursos de resolução de entidades líderes do setor para realizar a correspondência de dados altamente precisa e a descoberta de relacionamentos em escala.

• As organizações podem melhorar a qualidade dos dados, eliminar silos, reduzir custos e enfrentar os desafios relacionadosàpreparação dos dados para IA, facilitando a tomada de decisões melhores e mais rápidas.

LONDRES e CHICAGO, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder global em soluções de inteligência de decisão (DI) para os setores público e privado, anunciou hoje, no Microsoft Ignite, a disponibilidade imediata do Unify Workload da Quantexa para o Microsoft Fabric. O Quantexa Unify, atualmente em pré-visualização, traz a resolução avançada de entidades e a correspondência de dados com base em IA para o Microsoft Fabric. Isso permite que as organizações aproveitem os recursos de missão crítica da Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa para criar um patrimônio de dados corporativos com uma visão unificada e interconectada de seus dados. Mais de 50 empresas líderes do setor e órgãos governamentais usaram esse recurso para combinar mais de 60 bilhões de registros com uma velocidade significativa e 99% de precisão.

Um vídeo que acompanha esse anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7652daf-4337-4eec-b971-61cf4c867ef4

Essa carga de trabalho inovadora permite que engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas e usuários corporativos se conectem sem esforço e atualizem continuamente os dados de várias fontes inteiramente no Microsoft Fabric. Com a carga de trabalho do Quantexa Unify, as organizações podem identificar, combinar e consolidar automaticamente os registros das mesmas entidades - como pessoas, empresas, locais e contatos - apesar de quaisquer inconsistências ou erros.

Criação de uma base de dados confiável para análise e IA generativa

O Quantexa Unify lê dados diretamente do OneLake, automatiza a limpeza, análise e normalização de fontes de dados e, em seguida, realiza uma correspondência de dados sofisticada para produzir uma visualização conectada dos dados no OneLake. O Quantexa Unify fornece modelos de correspondência pré-configurados, permitindo que os usuários definam o nível de qualidade de correspondência necessário. Os relatórios do Microsoft Power BI são fornecidos para destacar métricas e problemas de qualidade de dados. A carga de trabalho é executada diretamente no Microsoft Fabric e grava os resultados de volta no OneLake para uso mais amplo.

O resultado é um patrimônio de dados em toda a empresa que é continuamente atualizado com dados confiáveis:

Pode ser perfeitamente integrado ao conjunto completo de serviços de dados, análise e produtividade de negócios da Microsoft.

Maximiza os recursos de business intelligence.

Fornece uma visão conectada e contextual como um gráfico de conhecimento para desbloquear análises avançadas baseadas em gráficos.

Pode ser alimentado em modelos de IA criados e treinados de forma privada.

Pode ser usado como um ativo poderoso em conjunto com o Copilot Studio e o Azure OpenAI para ampliar ou automatizar a tomada de decisões e estimular a inovação.



Principais recursos do Quantexa Unify

Mapeamento de dados automatizado e sem código: A carga de trabalho pode ser configurada com seu próprio modelo de dados, o que simplifica e acelera o processo de mapeamento de campos de dados entre diferentes sistemas ou fontes de dados utilizando uma interface visual.

A carga de trabalho pode ser configurada com seu próprio modelo de dados, o que simplifica e acelera o processo de mapeamento de campos de dados entre diferentes sistemas ou fontes de dados utilizando uma interface visual. Correspondência avançada de entidades: Usando configurações prontas para uso e aprendizado de máquina, a carga de trabalho realiza correspondências de alta qualidade entre tipos de entidades, vinculando registros e enriquecendo dados incompletos.

Usando configurações prontas para uso e aprendizado de máquina, a carga de trabalho realiza correspondências de alta qualidade entre tipos de entidades, vinculando registros e enriquecendo dados incompletos. Insights contextualizados: Descubra conexões significativas, revele relações ocultas e produza gráficos de conhecimento.

Descubra conexões significativas, revele relações ocultas e produza gráficos de conhecimento. Qualidade dos dados: Descubra e corrija problemas de qualidade de dados utilizando os painéis do Power BI.

Descubra e corrija problemas de qualidade de dados utilizando os painéis do Power BI. Escalabilidade e desempenho: Essa carga de trabalho é otimizada para velocidade e escalabilidade, o que a torna adequada para ambientes corporativos de grande escala, nos quais o volume e a complexidade dos dados podem ser esmagadores.

Essa carga de trabalho é otimizada para velocidade e escalabilidade, o que a torna adequada para ambientes corporativos de grande escala, nos quais o volume e a complexidade dos dados podem ser esmagadores. Acesso democratizado aos dados para uma tomada de decisão mais rápida e melhor: Acelere a capacidade da sua empresa de tornar os dados confiáveis acessíveis e utilizáveis por usuários técnicos e comerciais em toda a organização. Aproveite os resultados do Quantexa Unify no conjunto completo de ferramentas analíticas da Microsoft, incluindo o Microsoft Copilot.

Dan Higgins, diretor de produtos da Quantexa, disse: “O anúncio da prévia do Quantexa Unify para Microsoft Fabric no Ignite é um marco significativo em nossa colaboração contínua com a Microsoft. Nossa carga de trabalho com tecnologia de IA para o Microsoft Fabric transformará a forma como as organizações obtêm prontidão de dados para maximizar seus investimentos em IA generativa. Essa poderosa integração ajuda as organizações a criarem a base para uma tomada de decisão aprimorada, resolvendo relacionamentos complexos entre entidades utilizando fontes de dados externas e internas com velocidade e precisão. Ao aproveitar a escalabilidade e a flexibilidade do Microsoft Fabric, estamos capacitando as empresas a impulsionar a inovação e a aproveitar todo o potencial de seus dados de uma maneira nunca vista”.

Almir Netz, Technical Fellow e CTO da Microsoft Fabric, disse: “Estamos satisfeitos em ver a inovação da Quantexa trazer um recurso tão atraente para o Microsoft Fabric. Isso permite que as organizações usem seus dados no Microsoft Fabric para promover uma melhor tomada de decisões e uma maior eficiência operacional. Como os clientes confiam cada vez mais no Microsoft Fabric para acelerar sua transformação digital, esse recurso permitirá que eles obtenham insights mais profundos que esperam de seus investimentos em dados, tudo dentro de um patrimônio de dados confiável em toda a empresa. Esperamos continuar a colaborar com a Quantexa para ajudar nossos clientes a desbloquear novas oportunidades e aumentar a confiança em suas iniciativas de IA e orientadas por dados”.

Novo Banco se une ao Private Preview

Além da pré-visualização pública, que permite que os clientes experimentem o Quantexa Unify com conjuntos de dados disponíveis publicamente, a Quantexa também divulgou que abriu uma pré-visualização privada para clientes prontos para implementar o Quantexa Unify. Hoje, no Microsoft Ignite, o Novo Banco, um dos primeiros participantes da pré-visualização privada e uma instituição financeira proeminente com sede em Portugal, atendendo a clientes individuais e corporativos, com ambições de transformação digital que incluem a ampliação das ofertas do banco em toda a Europa, divulgou sua intenção de construir um patrimônio de dados em toda a empresa com a Quantexa e a Microsoft.

Seamus Murphy, diretor de operações do Novo Banco, declarou: “Compreender o comportamento do cliente por meio de uma visão abrangente dos dados permite que os bancos personalizem as comunicações e os serviços, promovendo relacionamentos mais sólidos com os clientes e, ao mesmo tempo, protegendo-os e ao banco com um único investimento.

A tendência atual de criar soluções verticais não é econômica e não gera o impacto comercial desejado. Um patrimônio de dados em toda a empresa é o futuro da operacionalização eficaz de dados no setor bancário. O Unify for Microsoft Fabric da Quantexa será a base para desmantelarmos os silos organizacionais e de dados, permitindo análises avançadas, eficiência usando IA e melhor atendimento ao cliente”.

Para saber mais sobre como sua organização pode participar da visualização pública ou privada do Quantexa Unify para Microsoft Fabric, visite aqui.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análise, pioneira em Decision Intelligence, que capacita organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Utilizando os mais recentes avanços em IA, a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa ajuda as organizações a descobrirem riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios de gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, crimes financeiros, riscos, fraudes e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo de TEI da Forrester, encomendado de forma independente, sobre a Plataforma de Inteligência Decisória da Quantexa, constatou que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora conta com mais de 800 funcionários e tem milhares de usuários da plataforma que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.

Fontes

Blog Microsoft Fabric Ignite: https://aka.ms/Fabric-Ignite24

Consultas da mídia

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

OU

C: Adam Jaffe, Vice-Presidente Sênior de Marketing Corporativo

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001014194)