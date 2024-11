O Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades, Raízes e Culturas Estrangeiras (Conscre) promoveu, no dia 4 de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o evento “Homenagem às Personalidades das Comunidades”.

A iniciativa homenageou membros das comunidades de descendentes de imigrantes e ocorre a convite do deputado Olim e do presidente do Conscre, Gabriel Sayegh, no Hall Monumental da Alesp.

Os homenageados da comunidade árabe deste ano são o Lar Sirio Pró-Infância (Síria), presidido por Sérgio Stephano Chohfi Filho, e o senador Omar Aziz, da Palestina.

O Esporte Clube Sírio integrou a solenidade fornecendo a gastronomia e a apresentação cultural, com o Grupo de Dabke. Dois membros da diretoria do Clube integram o Conscre: além de Gabriel Sayegh, diretor cultural e representante da comunidade árabe, que encerra neste ano sua gestão no Conscre como presidente, Rita de Cassia Halti, diretora de Filantropia (Sírio do Bem) do Esporte Clube Sírio, é representante da comunidade palestina.

Além dos representantes árabes, foram homenageados: Pastor Hermann Wille (Alemanha), André Luiz Previato Kodjaoglanian (Armênia), Antônio Andrade Vargas (Bolívia), Miguel Jaime Lobos Castilho (Chile), "Niñas de Rosalía" - Centro de Convivência da Sociedade de Socorros Mútuos e Benef. Rosalía de Castro de Santos(Espanha), Evangelos Nikolaos Gialis (Grécia), Omar Aziz (Palestina), Tereza Douglas Zaragoza Anselma Ferreira de Freitas (Paraguai), James Ventura Diaz (Peru), Belisário dos Santos Junior (Portugal), e Tamara Kalinin (Rússia).

O Conscre é um Conselho de Comunidades, de natureza permanente e deliberativa no âmbito de suas competências, criado pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através da Resolução nº 817, de 22 de novembro de 2001, com intuito de fomentar uma maior integração entre as comunidades descendentes de estrangeiros, atualmente residindo no Estado de São Paulo.

Idealizado pelo então Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Walter Feldman, o conselho tem objetivo de integrar, socializar e amparar organizadamente os trabalhos comunitários de diversas nacionalidades residentes no estado de São Paulo, possibilitando assim, uma integração maior com os diversos órgãos públicos.

“Vindos de todas as partes do mundo, das mais diversas etnias, raças, cor ou religião, foram aqui muito bem acolhidos e tornaram esta sua nova e amada pátria, integrando-se, criando seus filhos e, de alguma forma, colaborando para a formação deste nosso Brasil. Por meio do Conscre, reunimos esses agora novos brasileiros, desenvolvendo atividades que mantêm vivas suas tradições e cultura, visando a preservar suas origens, desenvolvendo e integrando a solidariedade dos povos aqui presentes, de uma forma fraterna, enaltecendo o privilégio de poderem aqui viver, sempre muito gratos a este país maravilhoso, do qual todos se orgulham”, explica o presidente Gabriel Sayegh. “E o Esporte Clube Sírio sente-se honrado em integrar esta celebração da diversidade cultural”.

