Plataforma de mapeamento de jornadas e CX expande portfólio

Criada para auxiliar os profissionais em estratégias de Customer Experience e a mapear personas e jornada do cliente, a PeopleXperience expande seu portfólio e passa a oferecer uma solução de gestão e resultados da experiência do consumidor.



Com a transformação, a empresa amplia seu papel no mercado com uma ferramenta que tem o propósito de gerenciar, de forma estratégica, todo o ciclo de interação entre as marcas e seus clientes, buscando maximizar resultados.



Para o CEO, Ricardo Pena, a solução permite automatizar atividades de jornada do cliente, seja na automação de um aviso de tarefa, até mesmo um alerta para o cliente. “Ao incorporar essas funcionalidades ao mapeamento, a empresa pode oferecer uma solução mais robusta e integrada, com objetivo de potencializar os resultados para os clientes”.



Segundo uma pesquisa realizada pela McKinsey, e divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), empresas que utilizam soluções de personalização na jornada do cliente têm a chance de aumentar em até 10% suas receitas. Mapear essa jornada permite identificar pontos de contato críticos e possíveis falhas que possam impactar a satisfação do cliente.



Ao entender melhor o percurso do cliente, as empresas podem implementar melhorias estratégicas que aumentam a lealdade e a satisfação, resultando em uma maior retenção e engajamento. “Muitas empresas entenderam que a jornada do cliente é o caminho mais confiável para criar estratégias de experiência que geram resultados. Sejam eles aumento de vendas e/ou redução de custos operacionais”, avalia o CEO da PeopleXperience.



“A importância dessa evolução está em permitir que as organizações não apenas entendam os pontos de contato dos clientes, mas também tenham ferramentas para agir de forma proativa e contínua na otimização de cada interação”, completa.



O empresário ressalta ainda que, com uma plataforma de gestão da PeopleXperience, as empresas podem acompanhar em tempo real as experiências de seus clientes, além de identificar áreas de melhoria e implementar ações corretivas ou aprimoramentos de forma mais ágil.



“A análise de resultados dentro da experiência do cliente permite uma visão mais ampla e detalhada sobre como as iniciativas impactam a satisfação e lealdade, o que é essencial para construir relações mais duradouras e gerar valor a longo prazo”, define Pena.



Com a PeopleXperience se tornando uma plataforma de gestão e resultados, o empresário avalia que as empresas devem ganhar uma aliada não apenas para mapear, mas também para monitorar e otimizar constantemente a experiência do cliente. “Com esse recurso nos tornamos, de fato, uma empresa de gestão e orquestração da jornada do consumidor. Nosso plano é ampliar o valor e os resultados gerados para os nossos clientes”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://br.peoplexperience.com/