Empresários, contadores e outros profissionais interessados na Reforma Tributária participaram do Econet 360° – Os Desafios Atuais e o Futuro do Simples Nacional no último dia 27 de setembro. O evento gratuito, realizado pela Econet Editora, trouxe uma discussão profunda sobre os principais desafios que empresas enfrentam no Simples Nacional, com foco nas mudanças vislumbradas pela Reforma Tributária.

Na ocasião, especialistas da Econet Editora abordaram questões práticas e estratégicas para auxiliar os participantes a entenderem melhor como as novas regras irão impactar seus negócios. A preocupação dos empresários enquadrados no Simples Nacional é que um eventual aumento no custo tributário acarrete uma perda de competividade, já que se esse valor for repassado para o consumidor haverá um acréscimo no preço final dos produtos e serviços.

“Estamos atentos às preocupações da classe empresarial e apresentamos soluções práticas para os obstáculos enfrentados por empresas e contadores. Uma parte da programação foi focada especificamente nos impactos da Reforma Tributária sobre o Simples Nacional, oferecendo aos participantes a oportunidade de se antecipar às mudanças que estão por vir”, pontua Elisabete Ranciaro, diretora da área fiscal da Econet Editora.

Programação

Entre os temas que foram discutidos no Econet 360° – Os Desafios Atuais e o Futuro do Simples Nacional estão:

Escalabilidade de Impostos: à medida que o faturamento das empresas aumenta, os impostos também crescem, impactando diretamente a lucratividade. Especialistas mostrarão como lidar com esse aumento progressivo e suas consequências.

Perda de Competitividade em Vendas B2B: empresas optantes pelo Simples Nacional muitas vezes geram menos créditos fiscais, tornando suas vendas menos atraentes para grandes empresas. Os especialistas apresentaram estratégias para reverter esse cenário.

Limitações no Aproveitamento de Regimes Especiais: empresas do Simples Nacional têm acesso restrito a benefícios fiscais de outros regimes, como o Lucro Real. O evento trouxe alternativas para otimizar a utilização dos benefícios disponíveis.

Crescimento e Transição para Outros Regimes: à medida que as empresas crescem, surge a necessidade de migração para regimes como Lucro Real ou Presumido. Os especialistas da Econet trouxeram insights sobre como fazer essa transição de maneira segura e planejada.

Os interessados no conteúdo do Econet 360° – Os Desafios Atuais e o Futuro do Simples Nacional podem assistir o evento no canal da empresa no YouTube. (@canaldaeconet).

Website: http://www.econeteditora.com.br