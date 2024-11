João Pernambuco ganha audiovisual na voz de Glaucia Nasser

No dia 22 de novembro, mês em que se celebram os 141 anos de nascimento de João Pernambuco (1883-1947), um dos primeiros compositores a escrever para violão solo no país, autor do hino sertanejo "Luar do Sertão”, com letra de Catulo da Paixão Cearense, será lançado no YouTube o projeto audiovisual "João Pernambuco - Coração do Violão", homenagem da cantora mineira Glaucia Nasser ao violonista.

Gravado em maio deste ano no Teatro de Santa Isabel, no Recife, o espetáculo celebra a música de João e do Nordeste, apresentando o cancioneiro composto pelo artista, assim como músicas dos artistas que o inspiraram e dos que por ele foram influenciados.

O projeto foi produzido e interpretado pela cantora mineira Glaucia Nasser e tem direção musical e arranjos de Paulo Dafilin, direção artística de Julio Cesarini e realização do Instituto de Arte Popular João Pernambuco e da Fundação Brasil Meu Amor.

No dia 22 também haverá uma festa de lançamento no Paço do Frevo, no Recife Antigo, com um pocket show do projeto apresentado por Glaucia Nasser com as participações dos músicos Paulo Daflin (violão), Cezzinha (sanfona) e Luidinho, do Bloco da Saudade, Patrimônio Cultural e Imaterial de Pernambuco, e da Orquestra de Frevo do Maestro Oséas, que desfilará com um boneco gigante de João Pernambuco, encomendado ao mestre Camarão, bonequeiro de Olinda.

As homenagens ao violonista continuam em 2025 com a apresentação do espetáculo "João Pernambuco - Coração do Violão" em 6 de abril no Theatro Municipal de São Paulo, espaço onde o músico se apresentou, a convite de Afonso Arinos, há mais de um século atrás.

"João Pernambuco é um dos grandes representantes de nossa continental cultura nacional e uma inspiração para todos nós. Este projeto me toma o corpo, a alma, o espírito. Faz a gente se sentir verdadeiramente brasileiro. É ir à raiz do Brasil e dizer a todos nós o tamanho de nossa grandeza", reflete Glaucia Nasser.

O audiovisual “João Pernambuco - Coração do Violão" que chega ao YouTube é parte integrante do projeto que inclui o EP homônimo lançado pela cantora, além de um documentário gerado a partir de uma expedição que buscou redescobrir o brasileiro de Bebedouro de Jatobá que, ferreiro de profissão e compositor por vocação, superou analfabetismo e falta de recursos para se estabelecer na posteridade artística do Brasil como o “Poeta do Violão”.

O espetáculo enfoca a obra de João Pernambuco com arranjos e interpretações que respeitam a tradição e apresentam sua música de maneira acessível ao público atual. Ao final, uma releitura de “Luar do sertão” encerra a apresentação, destacando o legado de João Pernambuco e seu papel no patrimônio cultural brasileiro.

Segundo o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira, “A importância do espetáculo “Coração do violão” reside no fato de João Pernambuco ter sido gigante da música brasileira que ficou praticamente esquecido até ser trazido à tona por Glaucia Nasser neste projeto iniciado em 2023 com a edição do EP também intitulado “João Pernambuco – Coração do violão”. Com seis músicas, o EP apresentou letras inéditas escritas a partir de músicas de João Pernambuco em expansão ampliada com a criação do espetáculo”.

Glaucia Nasser realizou em 2023 uma imersão cultural no sertão pernambucano, passando por cidades como Inajá e Jatobá, com o objetivo de documentar a vida e obra de João Pernambuco.

O projeto resultou no espetáculo que explora a obra do compositor que, apesar de sua relevância, permaneceu obscuro para o público contemporâneo. Em 2023, Glaucia lançou um EP homônimo, com letras inéditas criadas a partir de temas de Pernambuco, e ampliou o trabalho com o espetáculo. O EP inclui faixas como “Graúna” e “Caminho do Sertão”, com letras de José Leal e Paulo Dafilin, respectivamente, além de composições como “Raízes e frutos” e “Cabloca de Caxangá" que traduzem o conceito do show.

João Pernambuco, natural de Petrolândia (PE), mudou-se para o Rio de Janeiro em 1904, onde se desenvolveu como violonista em gêneros como o choro e o maxixe, conectando suas raízes sertanejas à música urbana, e colaborando com artistas como Pixinguinha e Donga. O jornalista José Leal, autor do livro "Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco", falecido em 2023, foi fundamental para reviver a obra do compositor, incentivando Glaucia a participar do projeto ao escrever uma letra inédita para a música instrumental “Sons de carrilhões”.

No espetáculo, Glaucia também interpreta canções de compositores pernambucanos e de outras figuras do cenário nordestino, como Alceu Valença, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, além de clássicos como o frevo “Voltei, Recife”, de Luiz Bandeira e “Eu só quero um xodó” de Dominguinhos.

Glaucia Nasser

Glaucia Nasser faz da música sua plataforma de pesquisa e campo de estudo. Com 15 trabalhos lançados, passou as últimas duas décadas dedicada a pesquisar as origens, influências e legado de nosso cancioneiro.

Sua carreira de intérprete tomou um novo rumo quando resolveu mergulhar na vasta fonte musical brasileira. Assim, já visitou Chiquinha Gonzaga, falou de um Brasil produtivo e positivo no espetáculo "Um reencontro com o Brasil", e agora explora o universo de João Pernambuco, todos projetos produzidos pela Fundação Brasil Meu Amor, da qual é cofundadora.

Em 2025 celebra 20 anos de carreira com um álbum de produções inéditas. Paralelamente, viaja pelo país realizando cursos e workshops de autoconscientização, enquanto segue atuando como empresária do agro em Minas Gerais.

Lançamento do projeto audiovisual “João Pernambuco - Coração do Violão”

Dia 22 de novembro, no YouTube

Lançamento no Recife

Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, Recife Antigo

Dia 22 de novembro, a partir das 19h30, acesso gratuito

Ficha técnica:

Diretor Musical e Arranjos: Paulo Dafilin

Diretor Artístico: Julio Cesarini

Realização: Instituto João Pernambuco e Fundação Brasil Meu Amor

Voz: Glaucia Nasser

Violões: Paulo Dafilin

Baixo: Fernando Nunes

Guitarra: Guiza Ribeiro

Violoncelo: Jonas Moncaio

Acordeon e Teclado: Pedro Cunha

Bateria: Thiago Gomes

Flauta e Saxofone: Cassio Ferreira

Percussão: Chrystian Galante

Percussão: Leandro Vieira

