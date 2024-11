Agility Robotics, criadora do robô manipulador móvel (MMR) bípede Digit?, anunciou hoje, durante sua participação na conferência mundial de tecnologia Web Summit, que a Schaeffler fez um investimento minoritário na empresa. Além do investimento, as empresas assinaram um acordo no qual a Schaeffler, empresa de tecnologia de movimento, pretende adquirir robôs humanoides da Agility Robotics para uso em toda a rede mundial de fábricas da Schaeffler.

Andreas Schick, diretor de Operações da Schaeffler AG, disse: “Em tempos de disrupção, a implementação de soluções inovadoras de fabricação é crucial para o sucesso. Aqui é quando os humanoides desempenham um papel importante. Nós, na Schaeffler, integraremos essa tecnologia em nossas operações e vemos o potencial de implementar um número significativo de humanoides em nossa rede mundial de 100 fábricas até 2030. Esperamos que a colaboração com a Agility Robotics acelere nossas atividades nesse campo”.

No início deste ano, a Agility se tornou a primeira empresa a implementar formalmente robôs humanoides com finalidades comerciais depois de assinar um contrato plurianual com a GXO, o maior provedor de logística por contrato do mundo, para implementar o Digit nas operações de logística da GXO. Esse acordo também se tornou a primeira implementação de robôs humanoides do setor de Robôs como serviço (RaaS).

“Queremos dar as boas-vindasàSchaeffler como cliente e investidor, e esperamos agregar valor em suas operações com o Digit”, afirmou Peggy Johnson, CEO da Agility Robotics. “Embora nossa tecnologia esteja ajudando empresas como a Schaeffler a transformar seus negócios de manufatura, logística e armazenamento, a ampliação do uso de robôs humanoides exigirá que eles trabalhem em cooperação com os humanos e fora das jaulas de segurança em que se encontram atualmente. Tenho certeza de que, nos próximos 24 meses, a Agility será a primeira empresa a fornecer um robô humanoide seguro, capaz de trabalhar ao lado de pessoas.”

Sobre a Agility Robotics

Com sede em Salem (Oregon, EUA) e escritórios em Pittsburgh (Pensilvânia, EUA) e Palo Alto (Califórnia, EUA), a missão da Agility Robotics é criar parceiros robôs que aumentem a força de trabalho humana, permitindo que os humanos sejam mais humanos. O inovador robô manipulador móvel (MMR) bípede Digit da Agility é o primeiro robô multifuncional centrado no ser humano made for work™ – ou seja, feito para trabalhar.

