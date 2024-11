Gestão eficaz pode incentivar força de trabalho sustentável

As soluções de gerenciamento da força de trabalho também podem ser ferramentas presentes na jornada rumo à sustentabilidade dentro das empresas. Essas medidas visam uma melhor alocação de recursos humanos, buscando a otimização das atividades e a garantia de que cada colaborador desempenhe sua função de forma eficiente.



A adoção de tecnologias de Workforce Management (WFM) pelas empresas é uma das ações que tem auxiliado na criação de um ambiente de trabalho mais produtivo e alinhado com os princípios da sustentabilidade. Um levantamento realizado pela consultoria Russell Reynolds Associates, repercutido pelo portal Going Green Brasil, apontou que 63% da força de trabalho está motivada em encontrar maneiras de melhorar a sustentabilidade em sua organização.



A pesquisa, que entrevistou mais de oito mil trabalhadores e mais de três mil líderes de 104 países das Américas, Ásia, Europa e Oceania, 57% informaram se sentir incentivados a criar e testar soluções sustentáveis.



Para Bianca Montecchi, Quality Manager da SISQUAL® WFM, a gestão sustentável se tornou fundamental para o sucesso a longo prazo de qualquer empresa, pois vai além da busca por lucros imediatos e se concentra na administração dos impactos ambientais, sociais e econômicos de suas operações.



“Ao adotar práticas sustentáveis, as empresas não apenas reduzem sua pegada ecológica e garantem responsabilidade social, mas também melhoram sua reputação e fortalecem os relacionamentos com clientes, parceiros e a sociedade em geral”, avalia.



Montecchi afirma que essa abordagem está intimamente ligada à governança corporativa e ao cumprimento de normas e certificações, como a ISO 9001, que é amplamente reconhecida e aplicada.

“Um exemplo claro da crescente preocupação com práticas relacionadas a ESG (Environmental, Social, and Governance) é a recente reformulação da ISO 27001. A nova versão, de 2022, trouxe atualizações significativas que promovem uma maior integração com essas práticas”.



“Embora a ISO 27001 se concentre principalmente na gestão da segurança da informação, a versão de 2022 reforça a necessidade de alinhar essa segurança com objetivos mais amplos de governança corporativa, incluindo sustentabilidade e responsabilidade social”, completa.



A especialista ressalta que as soluções de workforce management são essenciais para promover uma gestão sustentável, pois otimizam o uso da força de trabalho ao digitalizar processos, como a marcação de ponto via dispositivos móveis e a distribuição de escalas, além de facilitar o cumprimento das legislações trabalhistas.



“Algumas tendências em gestão sustentável incluem a adoção crescente de soluções digitais para minimizar o uso de recursos físicos, a promoção do trabalho remoto, e a implementação de políticas voltadas para o bem-estar dos funcionários. Tudo isso tem ajudado a garantir uma gestão mais eficiente”, conclui Montecchi.



