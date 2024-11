A Tecnotree, líder digital global em Business Support System (BSS) e soluções de transformação digital, anunciou sua mais recente colaboração com uma MVNE líder na EMEA. Esta parceria aproveitará os recursos multilocatários da plataforma MVNE de última geração da Tecnotree para impulsionar a transformação digital de telecomunicações na região.

Esta vitória capacitará a Tecnotree a ajudar a MVNE a otimizar suas operações de telecomunicações, permitindo que várias operadoras de rede virtual (MVNOs) aproveitem uma infraestrutura única e robusta perfeitamente. Esta plataforma desempenhará um papel fundamental na criação de uma pegada digital, apoiando o crescimento de novos serviços digitais, ampliando a eficiência operacional e acelerando a integração de MVNOs. A solução MVNE da Tecnotree foi projetada com uma abordagem que prioriza o cliente, oferecendo um ecossistema digital robusto que permite que as MVNOs configurem facilmente produtos, gerenciem serviços e ofereçam uma experiência perfeita ao cliente por meio de um Marketplace.

Habib Ahmed, CEO da MobileCoreX Ltd (MCX) “A plataforma MVNE abrangente da Tecnotree foi desenvolvida com o objetivo de oferecer suporte contínuo para multilocação com facilidade de integração de MVNOs e dimensionamento de suas operações, simplificando a jornada para MVNOs de aspirantes a operadoras de telecomunicações para participantes do mercado. Com esta parceria, os MVNOs terão acesso a uma ampla gama de serviços digitais, incluindo gerenciamento do ciclo de vida do cliente, faturamento, autoatendimento, análises em tempo real, Marketplace Moments e Campaign incorporados com IA/ML e muito mais — tudo entregue por meio de uma arquitetura totalmente nativa da nuvem e escalável.”

“Um passo a frente estratégico”- Ao falar sobre a colaboração, Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, declarou: “Estamos orgulhosos de fazer parceria para entregar nossa plataforma MVNE e Marketplace de próxima geração. Esta colaboração marca um passo significativo em nosso compromisso de dar suporteàtransformação digital em mercados emergentes. Nossa plataforma multilocatária permitirá estratégias de entrada no mercado mais rápidas para MVNOs, criará novas oportunidades de receita e, finalmente, expandirá a economia digital da Nigéria.”

SOBRE TECNOTREE

A Tecnotree é uma empresa digital de Business Support System (BSS) pronta para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade multinuvem. A Tecnotree lidera o caminho no TM Forum Open API Conformance com 59 Open APIs certificadas, incluindo 9 Open APIs do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e se empenhando continuamente para proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso ágil BSS Stack digital com código aberto compreende toda a gama (de pedido a cobrança) de processos comerciais e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece Fintech e mercado digital multiexperiência B2B2X para sua base de assinantes através de sua plataforma Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Helsinki Nasdaq (TEM1V). Para mais informação, acesse nosso site www.tecnotree.com ou canais de mídia social: Linkedin I Facebook I Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241113682142/pt/

Prianca Ravichander, Tecnotree CMO

E-mail: marketing@tecnotree.com