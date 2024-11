WARSAW, Polônia, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, provedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedades e acidentes (P&C) e geral, anuncia a inauguração do seu segundo Centro de Excelência (CoE) em Varsóvia, Polônia. O novo COE, juntamente com o da Índia, fortalece a capacidade da Duck Creek de apoiar os clientes da EMEA e da APAC, com a utilização de talentos internacionais para fornecer atendimento 24 horas ao cliente. Esse evento ressalta o compromisso da Duck Creek atender com eficiência às necessidades locais e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance global.

A Duck Creek tem como meta atingir o total status operacional até o final do ano. Este novo centro amplia a fonte de contratação da Duck Creek, fornecendo acesso a habilidades especializadas que apoiam o crescimento e o sucesso a longo prazo.

A localização estratégica da Polônia permite que a Duck Creek ofereça suporte contínuo e ininterrupto (follow-the-sun), posicionando as equipes mais próximas dos clientes da EMEA e da APAC e facilitando a colaboração entre fusos horários.?Os CoEs da Polônia e da Índia trabalharão juntos para aumentar a resiliência e oferecer suporte consistente aos clientes da Duck Creek.

“Estamos muito empolgados com a expansão da nossa presença na Polônia pois isso é um testemunho da nossa dedicação ao aproveitamento do talento global e incentivoàinovação em suporte às nossas soluções de seguro na nuvem para os clientes em todo o mundo”, disse Courtney Townsend, Diretora de Recursos Humanos da Duck Creek Technologies. “O nosso novo Centro de Excelência na Polônia é um marco fundamental na nossa expansão europeia pois está alinhado com o nosso objetivo de agilizar as operações, dando continuidade ao fornecimento dos nossos excepcionais produtos e serviços.”

O COE da Polônia se concentra em soluções personalizadas para o mercado de seguros da EMEA e outros. Juntamente com o suporte técnico e de engenharia, o COE hospeda uma série de funções, incluindo desenvolvimento, testes e suporte ao cliente. O COE empregará inicialmente talentos em funções de Engenharia, Produto, Finanças/Contabilidade e TI, aproveitando a força de trabalho qualificada da Polônia para atender aos altos padrões de serviço em todas as regiões.

Ambos os CoEs são essenciais para as operações internacionais da Duck Creek. A abordagem dual-CoE aprimora a capacidade da Duck Creek de distribuir o trabalho de forma eficaz, gerenciar os riscos associadosàescassez de talentos ou eventos geopolíticos, e aprimorar o atendimento ao cliente em todo o mundo.

