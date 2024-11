Cuidados pós-procedimentos estéticos exigem atenção

A escolha do profissional é crucial para garantir a segurança e os resultados desejados nos tratamentos estéticos. É o que afirma o Conselho Federal de Odontologia (CFO), que destaca que os procedimentos invasivos devem ser realizados exclusivamente por médicos ou cirurgiões dentistas habilitados, reforçando a importância de uma formação adequada para evitar complicações.

A Dra. Fernanda Filippos Teodoro, cirurgiã-dentista e especialista em harmonização facial, explica que os procedimentos estéticos que envolvem preenchimentos e harmonizações faciais têm como principal objetivo realçar a beleza natural, respeitando as proporções faciais.

“A técnica de preenchimento labial, por exemplo, busca aumentar o volume dos lábios de forma proporcional ao rosto, evitando resultados artificiais”, pontua. É nesse ponto que, para Filippos, a precisão técnica é essencial: “Para garantir resultados naturais e promover a satisfação do paciente, é fundamental que o profissional tenha domínio técnico e conhecimento das técnicas mais avançadas”.



Segundo Filippos, a atenção aos cuidados após os procedimentos estéticos é um elemento fundamental para assegurar a eficácia do tratamento. “Após a aplicação de substâncias como ácido hialurônico e toxina botulínica, é importante seguir as recomendações do profissional, que geralmente incluem o uso de compressas frias, evitar atividades físicas intensas e a aplicação de protetor solar”.

A cirurgiã dentista ressalta que os cuidados pós-procedimento são essenciais, pois podem reduzir o risco de complicações e contribuem para a longevidade dos resultados. “A manutenção dos cuidados é essencial para preservar a saúde e os efeitos do tratamento”, explica.

Na visão da responsável pela Oral Derma Institute, a realização de procedimentos estéticos pode trazer benefícios para a autoestima e para a satisfação pessoal. “Mesmo assim, é necessário que esses tratamentos sejam realizados de maneira consciente, com profissionais qualificados e seguindo todas as orientações de segurança. Ao considerar um procedimento estético, é essencial avaliar cuidadosamente todas as etapas envolvidas”, pontua.

Procedimento pode trazer riscos e contraindicações



O mercado de procedimentos estéticos tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela busca por padrões de beleza e bem-estar. A especialista em harmonização facial conta que, embora os procedimentos estéticos sejam amplamente seguros quando realizados por profissionais qualificados, é necessário estar atento aos riscos.

“Reações alérgicas, infecções e resultados indesejados são complicações possíveis, especialmente se o histórico médico do paciente não for adequadamente avaliado”, pontua. “Os conselhos federais e órgãos de saúde alertam que a segurança desses procedimentos depende do cumprimento rigoroso das normas de saúde e da escolha de materiais certificados”, cita.

Influencers chamam a atenção para procedimentos estéticos

Filippos observa que a popularidade dos procedimentos estéticos tem sido amplificada pelas redes sociais digitais, onde influenciadores e celebridades compartilham suas experiências. Segundo uma pesquisa conduzida pela Opinion Box, em média, 70% dos usuários do Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital.

De acordo com a sondagem, 61% dos usuários do país já compraram algo depois que um produto ou serviço foi indicado - ou utilizado - por um influencer. Além disso, 20% dos entrevistados relataram que já foram influenciados durante seu processo de decisão de compra.

“No entanto, as tendências on-line podem não refletir as necessidades individuais de cada paciente. O profissional deve sempre ser consultado antes da decisão de realizar qualquer tratamento”, complementa a cirurgiã.

