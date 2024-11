Revolução logística transforma a eficiência operacional

A Saint-Gobain Produtos para Construção, empresa com mais de 350 anos de atuação global, enfrentava o desafio, sobretudo no período pós-pandemia da Covid-19, de adaptar suas operações para atender à crescente demanda de um mercado dinâmico e fragmentado. A fim de otimizar sua complexa cadeia de suprimentos e garantir maior agilidade e eficiência, a empresa recorreu à Staufen, consultoria internacional especializada em excelência operacional e gestão de supply chain.

Presente no mercado brasileiro há mais de oitenta anos, a multinacional se viu diante de uma logística mais complexa, especialmente com o aumento significativo no portfólio de produtos e a diversificação de sua base de clientes. Pequenos e médios varejistas passaram a demandar agilidade e flexibilidade, impondo à operação da empresa o desafio de lidar com pedidos menores e mais frequentes. Para Luiz Manssur, diretor-executivo de Supply Chain, essa nova dinâmica exigiu mudanças estruturais para garantir a eficiência e a competitividade, sem comprometer os custos operacionais.

O desafio da multinacional e a solução desenvolvida em conjunto com a consultoria

Diante do aumento no portfólio de produtos e de um novo perfil de clientes que demandavam maior agilidade e flexibilidade, especialmente na Quartzolit, uma das principais marcas do grupo, a Saint-Gobain Produtos para Construção buscava aprimorar a gestão de estoques e adequar-se à nova realidade logística. Com uma metodologia desenvolvida para redesenhar cadeias de valor complexas e torná-las mais resilientes, a Staufen realizou um projeto de otimização que incluiu desde a revisão dos layouts dos armazéns e centros de distribuição até a implementação de um Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS) adequado às necessidades específicas da operação.

De acordo com Luiz Manssur, diretor-executivo de Supply Chain da Saint-Gobain Produtos para Construção Brasil, o trabalho realizado em parceria com a Staufen trouxe resultados importantes para a companhia. “Com a revisão de processos e a escolha do WMS, conseguimos aumentar a capacidade de armazenamento e a eficiência da expedição, atendendo a um portfólio de produtos 25% maior e processando 15% mais pedidos sem elevar os custos operacionais.”

Resultados concretos: mais eficiência, menor tempo de resposta

Após a implementação das melhorias propostas pela Staufen, a Saint-Gobain Saint-Gobain Produtos para Construção viu seus tempos de atendimento reduzidos significativamente, com o centro de distribuição de São Paulo, por exemplo, passando a atender pedidos em apenas um dia, em vez dos três dias anteriormente necessários. "Nosso trabalho com a Saint-Gobain mostrou como a revisão estratégica de processos e a digitalização podem transformar a experiência do cliente e consolidar uma vantagem competitiva. Reduzir o tempo de atendimento de três para um dia é um exemplo claro do potencial que determinadas soluções de supply chain podem trazer para a construção civil", explica o consultor partner da Staufen e responsável pelo projeto, Alexandre Furigo.

A Staufen é uma consultoria global de gestão focada em excelência operacional, com uma abordagem de trabalho de supply chain que atua nas áreas de Modelo Operacional, Design de Rede, Planejamento e Controle e Digitalização de Dados. A empresa oferece suporte a organizações na implementação de processos e ferramentas voltados para a transparência, integração digital e tomada de decisões baseadas em dados.

Website: https://www.staufen.com.br/