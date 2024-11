Strati adota estratégia de crescimento por aquisições

A Strati, uma das principais empresas no segmento do Managed Service Providers (MSP) do mercado, anuncia sua estratégia de crescimento inorgânico e consolidação através de aquisições e parcerias estratégicas. Eleita pelo segundo ano consecutivo como a melhor empresa de serviços gerenciados de TI (MSP) no evento MSP Summit, a companhia tornou pública a estratégia de crescimento inorgânico.

Durante a recente palestra do EliteGroup da Addee, foram discutidas as principais tendências e estratégias para o mercado de MSPs, que serviram de base para a nova abordagem da Strati. A empresa está focada em consolidar sua posição no mercado, aproveitando as oportunidades de crescimento inorgânico para consolidar o mercado de prestação de serviços para médias empresas.

O contexto de crescimento inorgânico através de fusões e aquisições, tem se mostrado uma estratégia eficaz para empresas de MSP que buscam expandir rapidamente suas capacidades e presença no mercado. De acordo com a Grand Review Research, o mercado global de MSPs está projetado para crescer de US$299 bilhões em 2023 para US$732 bilhões em 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,6%. Este crescimento é impulsionado pela crescente complexidade das tecnologias, a necessidade de eficiência em custos e os desafios contínuos em cibersegurança.

Os sócios da Strati trazem alguns fatores de crescimento para aquisição. De acordo com Taciano Tavares, COO da empresa, "o foco é consolidar o mercado, extrair sinergias operacionais e ampliar o portfólio de soluções".

Para assessorar a Strati nestas operações, a empresa contratou a MMK Partners, consultoria especializada em fusões e aquisições para empresas de tecnologia. Esta é responsável por orientar a Strati em todas as etapas do processo, desde a identificação de oportunidades até a integração pós-aquisição. "A apresentação no evento EliteGroup da Addee atingiu o propósito de mostrar ao mercado os caminhos para preparar seu MSP para uma eventual aquisição”, de acordo com Jairo Margatho, sócio-diretor da MMK Partners.

Durante a palestra, foram destacados os principais drivers para o crescimento do mercado de MSPs, incluindo a complexidade crescente das tecnologias, a necessidade de eficiência em custos, e os desafios em cibersegurança. A Strati está alinhada com essas tendências, buscando constantemente inovar e adaptar suas estratégias para atender às demandas do mercado.

A Strati é uma provedora de Serviços Gerenciados de TI (MSP), oferecendo uma ampla gama de serviços de TI gerenciados, incluindo segurança cibernética, suporte técnico, e gestão de infraestrutura. Com uma abordagem centrada no cliente, a Strati se dedica a fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada negócio. Para maiores informações, basta acessar: https://strati.com.br/

A MMK Partners é uma empresa especializada em finanças corporativas, fusões e aquisições (M&A), e dívida estruturada, com foco em operações de tecnologia. Para maiores informações, basta acessar: https://mmk.partners/

Website: https://www.mmk.partners/