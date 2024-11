Redtrust cria soluções para controle on-line de documentos

A Redtrust, empresa especializada em gestão de certificação digital, cresceu 150% desde que iniciou as operações no Brasil. A companhia desenvolve soluções para controle on-line de documentos e gestão de certificados digitais para área jurídica e contábil a fim de oferecer soluções avançadas para atender às demandas dos setores.

Ainda de acordo com dados compartilhados pela empresa, foi observado um aumento de até 75% no uso do certificado digital por parte dos clientes. Desde 2019, a empresa faz parte da Keyfactor, multinacional de soluções de criptoagilidade e PKI na nuvem. Em 2021, a PrimeKey, criadora do EJBCA, um dos principais softwares de Autoridade de Certificação, integrou-se ao grupo.

José Luiz Vendramini, representante de Vendas da Redtrust na América Latina, destaca que a centralização de certificados digitais melhora o armazenamento, controle e segurança nos escritórios de advocacia, jurídicos e contabilidade, fortalecendo a proteção da identidade digital e a custódia segura dos certificados.

“Com a digitalização, o certificado digital tornou-se essencial para as empresas, melhorando a assinatura de documentos e a autenticação, agilizando comunicações e aumentando a produtividade”, pontua. “Contudo, muitas empresas ainda operam de forma descentralizada, o que causa problemas econômicos, de tempo e segurança”, afirma.

É nesse ponto que, na visão de Vendramini, os escritórios de advocacia, áreas jurídicas e departamentos de contabilidade precisam estar na vanguarda tecnológica: “O uso compartilhado de certificados entre muitos funcionários, sem nenhum tipo de controle, expõe as empresas a uma série de riscos”.

Segundo o representante de Vendas da Redtrust na América Latina, entre os principais riscos, estão o acesso não autorizado a informações sensíveis, violação das normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e de compliance, além de vazamento de dados.

Por isso, para Vendramini, a gestão de certificados digitais é um componente crítico para a segurança e eficiência dos processos contábeis.

“A Redtrust busca oferecer ao mercado uma solução para facilitar o gerenciamento e assegurar que as operações sejam realizadas de maneira segura e conforme as normas estabelecidas”, explica. “As soluções têm como objetivo possibilitar saber quem está acessando, quando e para que fez uso dos certificados digitais, com uma gestão 360”, completa.

De acordo com Vendramini, entre os recursos da solução da Redtrust, estão filtragem e seleção de certificados, custódia centralizada, monitoramento automatizado e integração e acesso remoto, além de auditoria e conformidade.

Brasil se aproxima da estimativa de 10.443.021 certificados ativos

Com 8.794.121 de certificados emitidos, o Brasil está quase alcançando a projeção para 2024, que é de 10.443.021, conforme informações do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

"O Brasil, com seu rápido avanço na digitalização dos negócios, enfrenta desafios crescentes em relação à segurança digital e possui uma regulação muito similar à espanhola, o que também facilitou nossa entrada no país”, observa Vendramini.

Para ele, a crescente demanda por soluções de segurança digital, considerando a migração dos serviços governamentais para o meio eletrônico, o aumento das transações on-line e a consolidação da transformação digital no consumo e cotidiano das pessoas e dos negócios são os principais indicadores para esse aumento.

Segundo dados do Relatório Setorial 2023 Macrossetor de TIC, o Brasil é 10º maior em produção de TIC e Telecom no mundo e o único país da América Latina no Top 10. O levantamento também revela que o setor TIC brasileiro representa 30,0% do mercado de TIC na América Latina e registrou um crescimento de 8,5% em 2023.

Para concluir, Vendramini chama a atenção para a importância da emissão de certificados digitais para as empresas atualmente, considerando a evolução tecnológica de todos os setores de mercado: “Estima-se que o investimento mundial para alcançar a transformação digital será 15% maior nos próximos três anos, e espera-se que a identidade digital seja uma das áreas impactadas por esse investimento”, afirma.

