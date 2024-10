Lista celebra os 100 maiores influenciadores de RH em 2024

A Feedz by TOTVS, HR Tech de gestão de pessoas do grupo TOTVS, anuncia o lançamento de sua tradicional lista TOP 100 People 2024, que reconhece os 100 maiores influenciadores e líderes de RH do Brasil. A seleção celebra e reconhece profissionais de destaque do mercado de RH que estão moldando o futuro do trabalho no país, seja por meio de inovações em gestão de pessoas, pela criação de ambientes de trabalho mais humanos, potentes e produtivos, ou por suas contribuições na adoção de práticas inclusivas e tecnológicas no RH.

O mercado de RH tem se transformado rapidamente nos últimos anos. De acordo com a Feedz by TOTVS, a empresa tem buscado se posicionar como uma aliada importante nesse movimento de avanço da digitalização dessa área, visando ajudar companhias a aprimorar suas práticas de gestão e desenvolvimento de pessoas.

O objetivo da lista é trazer visibilidade e reconhecimento para quem está na linha de frente da revolução do RH, fomentando as principais tendências e melhores práticas que estão despontando no RH brasileiro.

Os nomes incluídos na lista foram selecionados por sua contribuição ao setor de RH em áreas como inovação, liderança transformadora, engajamento de equipe, além de sua presença digital e impacto na comunidade.

Dentre os nomes presentes na seleção estão Aline Sousa (Expery Co.), Ana Chauvet (i9hunter), Izabela Camargo (Produtividade Sustentável) Léo Kaufmann (RH Summit), Luciano Santos (Fluxus Educação Corporativa e autor), Robson Campos (TOTVS), Vania Ferrari (Pensamentos Transformadores), Vivian Broge (TOTVS) e tantos outros.

A lista TOP 100 People 2024 está disponível em: https://materiais.feedz.com.br/informativo-mkt-top-100-people-2024

