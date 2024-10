A NTT DATA, líder global em negócios digitais e serviços de TI, anunciou hoje uma parceria ampliada com a Palo Alto Networks, líder global em cibersegurança, para ajudar as empresas globais a proteger suas infraestruturas digitais contra ameaças emergentes de cibersegurança, abrangendo desde a nuvem até a borda mais distante dos ambientes corporativos.

A colaboração apresenta o Serviço gerenciado de resposta de detecção estendida (Managed Extended Detection Response Service, MXDR) da NTT DATA, que oferece monitoramento contínuo de ameaças, detecção e recursos de resposta rápida. Aproveitando a IA e o aprendizado de máquina, o serviço fornece visibilidade em redes, borda e ambientes de nuvem, permitindo que as organizações fiquemàfrente das ameaças cibernéticas em evolução.

O serviço tem a tecnologia da Palo Alto Networks Cortex XSIAM, a plataforma de centro de operações de segurança (SOC) líder do setor. A Cortex XSIAM é uma plataforma orientada por IA que transforma o SOC, aproveitando o poder da IA e da automação para simplificar as operações, interromper ameaças em escala e acelerar a correção de incidentes.

Esses recursos combinados foram projetados para ajudar as empresas a fortalecer sua resiliência cibernética por meio da integração de tecnologias inovadoras e inteligência contra ameaças com experiência em segurança global, reduzindo significativamente o tempo necessário para detectar e responder a ameaças cibernéticas sofisticadas. Os clientes se beneficiam de uma visão unificada dos dados e das operações de segurança em uma única plataforma para simplificar as operações e evitar ameaças.

Segundo a Gartner ®, “O novo serviço MXDR da NTT DATA foi projetado para ajudar os clientes a melhorar a proteção em todo o seu cenário digital, reduzindo a complexidade e os custos de sistemas de segurança fragmentados.

“Muitas organizações dependem de sistemas de segurança fragmentados, o que dificulta a detecção de ameaças avançadas e a reação rápida”, disse Sheetal Mehta, diretora global de cibersegurança da NTT DATA, Inc. “Em parceria com a Palo Alto Networks, estamos oferecendo uma solução unificada que fortalece a resiliência cibernética, simplifica as operações de segurança e melhora a agilidade global.”

“As organizações hoje estão enfrentando um volume sem precedentes de ameaças cibernéticas sofisticadas, em todas as suas operações”, disse Kristy Friedrichs, diretora de parcerias, Palo Alto Networks. “Com a NTT DATA, estamos ajudando as organizações a transformar seu SOC por meio da plataforma com XSIAM e serviços especializados, entregando uma solução unificada que garante que os clientes possam modernizar e proteger suas operações com confiança.”

O novo serviço MXDR da NTT DATA oferece detecção e resposta a incidentes 24 por dia, 7 dias por semana, com suporte de uma equipe global de operações, orquestração e automação de inteligência de ameaças orientada por IA. Este serviço altamente modernizado aproveita o aprendizado de máquina para detecção avançada de ameaças, apoiado por uma equipe de gerentes de segurança de informações qualificados, caçadores de ameaças, especialistas forenses digitais e profissionais de segurança certificados.

Ao integrar inteligência de ameaças em tempo real no cerne de suas operações, a NTT DATA protege proativamente os clientes de riscos emergentes em um cenário de cibersegurança que está em constante mudança. Isso permite que os clientes reduzam a complexidade operacional, melhorem o gerenciamento de recursos e reduzam o custo total de propriedade (TCO).

Capacitando os setores a se modernizarem com confiança

A parceria entre a NTT DATA e a Palo Alto Networks tem como alvo os setores que dependem de ambientes seguros e conectados, incluindo os setores de manufatura, químico e farmacêutico. Os principais benefícios incluem:

Segurança abrangente da bordaànuvem : visibilidade total em dispositivos e redes, garantindo proteção robusta.

: visibilidade total em dispositivos e redes, garantindo proteção robusta. Detecção de ameaças com tecnologia de IA: a detecção e a resposta orientadas por IA identificam e atenuam as ameaças na velocidade da máquina.

a detecção e a resposta orientadas por IA identificam e atenuam as ameaças na velocidade da máquina. Complexidade e TCO reduzidos : uma plataforma verdadeiramente única, com uma interface de usuário e um agente, que unifica vários serviços de segurança, simplificando o gerenciamento e reduzindo drasticamente os tempos de resposta.

: uma plataforma verdadeiramente única, com uma interface de usuário e um agente, que unifica vários serviços de segurança, simplificando o gerenciamento e reduzindo drasticamente os tempos de resposta. Resiliência contra tempo de inatividade: os serviços integrados e automatizados garantem a continuidade dos negócios, o alcance global e a inovação.

O anúncio de hoje representa outro passoàfrente na aliança estratégica entre a NTT DATA e a Palo Alto Networks, posicionando ambas as empresas como líderes no fornecimento de ambientes seguros e conectados para empresas globais. Com operações em 50 países, a NTT DATA oferece expertise local juntamente com soluções globais de cibersegurança, apoiadas por mais de 7.500 profissionais de cibersegurança com mais de 260 certificações técnicas. Com mais de 15.000 engajamentos de segurança, a NTT DATA mitiga 2 bilhões de ameaçasàsegurança a cada ano.

Saiba mais sobre a NTT DATA e a Palo Alto Networks aqui.

*Comunicado de imprensa da Gartner, Gartner prevê crescimento de 15% nos gastos globais com segurança da informação em 2025, 28 de agosto de 2024, Gartner, Inc. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

