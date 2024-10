A Boomi™, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje uma parceria com a BASE life science (BASE), uma empresa da Infosys e provedora de serviços gerenciados, especializada na otimização de sistemas baseados em nuvem para o setor de ciências da vida. Ampliando a parceria existente da Boomi com a Infosys, a colaboração entre a BASE e a Boomi está expandindo as capacidades de integração para organizações de ciências da vida que fazem a transição de tecnologias legadas para a plataforma Veeva Vault. Essa parceria reforça o trabalho conjunto da Boomi com a Veeva, líder global em software de nuvem para ciências da vida, incluindo aplicativos para gestão de conteúdo empresarial, gestão de relacionamento com clientes e gestão de dados. As parcerias da Boomi com a BASE e a Veeva são projetadas para apoiar organizações de ciências da vida na modernização de suas operações, aumentando a produtividade em todo o ciclo de desenvolvimento de medicamentos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241028993660/pt/

Boomi Partners with BASE life science to Accelerate Digital Transformation Across the Life Sciences Industry (Graphic: Business Wire)

De acordo com um relatório do Tufts Center for the Study of Drug Development, o custo médio para desenvolver um novo medicamento de prescrição com aprovação no mercado é de aproximadamente US$ 2,6 bilhões, incluindo os custos de ensaios clínicos e o tempo de desenvolvimento.1 Os obstáculos regulatórios adicionam complexidade ao ciclo de desenvolvimento, já que as empresas precisam enfrentar processos rigorosos de aprovação para garantir segurança e eficácia. Além disso, a integração de diversas fontes de dados e a necessidade de contribuição de múltiplas partes interessadas complicam o fluxo de trabalho, muitas vezes resultando em ineficiências e atrasos na entrega de terapias inovadoras aos pacientes.

"Nossa parceria com a Boomi vai aprimorar nossa capacidade de oferecer soluções integradas para organizações de ciências da vida", disse Ole Hansen, vice-presidente sênior de parcerias globais e vendas da BASE life science. "Juntos, vamos facilitar, acelerar e tornar mais eficiente a integração, permitindo que as empresas se concentrem em sua missão principal de melhorar os resultados de saúde".

A parceria da Boomi com a BASE reforça um compromisso crescente em transformar a estratégia de integração do setor de ciências da vida, ajudando as organizações a superarem as limitações de sistemas legados e a adotarem soluções digitais que agregam valor em todas as etapas do desenvolvimento de medicamentos. Como parte dessa colaboração, a Boomi utilizará a expertise da BASE no setor de ciências da vida para oferecer soluções de integração personalizadas, que atendam às necessidades e desafios específicos das empresas farmacêuticas em transição para a plataforma Veeva Vault.

"A parceria com a BASE life science posiciona a Boomi para atender melhor às complexas exigências do mercado de ciências da vida, algo que nossa parceria com a Veeva também busca atender", disse Dan McAllister, vice-presidente sênior de alianças globais e canais da Boomi. "Juntos, podemos fornecer às organizações as ferramentas necessárias para integrar seus sistemas e fontes de dados de forma simples, permitindo que elas se concentrem em impulsionar a inovação e atingir seus objetivos de negócios".

Principais benefícios da parceria entre a Boomi e a BASE life science:

Expertise em ciências da vida: com o profundo entendimento da BASE sobre os requisitos regulatórios e as necessidades específicas do setor, as capacidades de integração da Boomi Enterprise Platform podem ser personalizadas especificamente para empresas de ciências da vida, auxiliando-as em cenários de conformidade complexos.

com o profundo entendimento da BASE sobre os requisitos regulatórios e as necessidades específicas do setor, as capacidades de integração da Boomi Enterprise Platform podem ser personalizadas especificamente para empresas de ciências da vida, auxiliando-as em cenários de conformidade complexos. Impulsionando a estratégia de integração em todas as áreas de negócio: a parceria entre a Boomi e a BASE aborda a necessidade de uma integração simplificada dentro das organizações de ciências da vida, abrangendo aplicativos da Veeva Vault e outras soluções complementares. Ao integrar as funções comerciais, de P&D, qualidade e outras, as organizações podem melhorar a colaboração ao longo do ciclo de desenvolvimento e comercialização de medicamentos.

a parceria entre a Boomi e a BASE aborda a necessidade de uma integração simplificada dentro das organizações de ciências da vida, abrangendo aplicativos da Veeva Vault e outras soluções complementares. Ao integrar as funções comerciais, de P&D, qualidade e outras, as organizações podem melhorar a colaboração ao longo do ciclo de desenvolvimento e comercialização de medicamentos. Capacidades de integração aprimoradas: a parceria simplificará a integração de aplicações empresariais vitais, apoiando as organizações de ciências da vida em sua transição de sistemas legados para arquiteturas modernas baseadas na nuvem.

a parceria simplificará a integração de aplicações empresariais vitais, apoiando as organizações de ciências da vida em sua transição de sistemas legados para arquiteturas modernas baseadas na nuvem. Escalabilidade e flexibilidade: ao aproveitar a tecnologia nativa da nuvem da Boomi junto com a expertise da BASE, as organizações de ciências da vida podem alcançar escalabilidade elástica que se adapte às suas crescentes demandas de integração, otimizando a relação custo-eficácia e a eficiência operacional.

ao aproveitar a tecnologia nativa da nuvem da Boomi junto com a expertise da BASE, as organizações de ciências da vida podem alcançar escalabilidade elástica que se adapte às suas crescentes demandas de integração, otimizando a relação custo-eficácia e a eficiência operacional. Implantação rápida e automação: juntas, a Boomi e a BASE permitirão que as organizações integrem rapidamente aplicativos e automatizem fluxos de trabalho, agilizando processos e aprimorando a capacidade de coletar, gerenciar e analisar dados em tempo real.

juntas, a Boomi e a BASE permitirão que as organizações integrem rapidamente aplicativos e automatizem fluxos de trabalho, agilizando processos e aprimorando a capacidade de coletar, gerenciar e analisar dados em tempo real. Suporte para uma transformação digital abrangente: a colaboração capacita as empresas de ciências da vida a impulsionar a inovação ao facilitar a conectividade fluida entre aplicativos, serviços e fontes de dados, permitindo que se concentrem na entrega de soluções de saúde essenciais.

Saiba mais sobre a parceria entre a Boomi e a BASE life science aqui.

Recursos adicionais

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações no mundo inteiro a automatizar e otimizar processos críticos para alcançar resultados de negócios mais rapidamente. Aproveitando os recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta perfeitamente os sistemas e gerencia os fluxos de dados com gerenciamento de API, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução abrangente. Com uma base de clientes que ultrapassa 20.000 empresas globalmente e uma rede em rápida expansão de mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando a maneira como empresas de todos os tamanhos alcançam agilidade nos negócios e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

1. Willyard, Cassandra. "Cost to Develop New Pharmaceutical Drug Now Exceeds $2.5B" (o custo para desenvolver um novo medicamento farmacêutico agora ultrapassa US$ 2,5 bilhões), Scientific American , 24 de novembro de 2014, https://www.scientificamerican.com/article/cost-to-develop-new-pharmaceutical-drug-now-exceeds-2-5b/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241028993660/pt/

Mídia:

Kristen Walker

Comunicações corporativas globais

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320