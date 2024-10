Magia do Super 8 invade a CAIXA Cultural Curitiba

Assistir a exibição de um filme, em película, e sentado ao lado do projetor. Esta é a experiência que será vivida por quem participar da 19ª edição do CURTA 8 - Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, que acontece no Teatro da CAIXA Cultural. De 31 de outubro a 3 de novembro, com entrada franca, o público curitibano terá uma mostra do que já foi realizado, e do que está sendo produzido atualmente na chamada “bitola pequena”.

Desenvolvido em meados dos anos 60, o filme super 8 foi criado tendo como proposta seu uso amador, para registrar imagens familiares, viagens e eventos sociais. Com o passar do tempo, no entanto, em função da facilidade de operação e do baixo custo, ele foi utilizado por estudantes e cineastas iniciantes para o desenvolvimento de experiências cinematográficas.

Este ano o CURTA 8 exibirá 59 filmes, vindos de vários estados brasileiros e ainda da Índia, Reino Unido e Argentina. Segundo Fábio Allon, curador do evento, isto é uma prova que a produção de super 8 continua firme e forte.

Filmes feitos numa única tomada

Na categoria “Tomada Única”, que é o diferencial do Festival, concorrem os filmes realizados na Oficina promovida pelo Festival, que foram captados e montados na própria câmera, sem edição. Fábio Allon, destaca que isto cria uma atmosfera de mistério tanto para os espectadores, quanto para os realizadores.

O resultado, segundo Allon, é sempre uma surpresa, tanto para o público como para os produtores, que assistirão aos filmes pela primeira vez durante o festival.

A sonorização também fica a critério dos próprios realizadores, que podem optar pela execução de um CD com a trilha sonora, ou realizar performances, dublagens, e até mesmo executar o som ao vivo a partir de instrumentos tocados durante a exibição do filme.

Além das competitivas, o CURTA 8 deste ano terá várias mostras especiais. Entre elas se destacam as dos cineastas Otoniel Santos Pereira e Katia Mesel, realizadores das décadas de 1970 e 1980. Outras mostras são a do Super Lab – Plantas Mágicas do Cerrado, que apresenta filmes produzidos na Chapada dos Veadeiros, e revelados com produtos preparados com insumos botânicos da região; e a Mostra Pedro Merege, o homenageado desta edição do Festival.

O CURTA 8 exibirá, ainda, o longa-metragem “O Tubérculo”, feito totalmente em super 8. O filme conta a história de Gustavo que deixou sua pequena cidade natal aos 15 anos para viver fora do país, e mostra seu retorno para casa, depois de muitos anos, ressuscitando amores e lembranças. Outro filme apresentado, este em cópia especial com janela de Libras, será “Censura Livre”. O média-metragem do pernambucano Ivan Cordeiro, retrata o fim dos cinemas de rua do Recife.

Outro destaque na programação é a sessão do Dia do Filme Caseiro. Nela o público pode encaminhar os filmes que possui que, após revisados, são exibidos. E como já é tradicional, o Festival terá ainda uma oficina “Projeção em cinema super 8”, com o cineasta Lucas Vega.

O CURTA 8

Criado em 2005 por Leandro Schip, o Festival conseguiu parcerias fora do país, e graças ao apoio da CAIXA Cultural, em 2008, acabou se consolidando como evento mundial. Atualmente é uma das maiores iniciativas de super 8 já realizadas no Brasil, um dos poucos festivais dedicados exclusivamente ao culto desta bitola nas Américas, sendo o mais longevo festival de cinema de Curitiba.

O CURTA 8 tem produção da PERFIL comunicação e cultura e da Processo MultiArtes. É um projeto realizado por meio da Lei Municipal Complementar 57/2005, do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. O incentivo cultural é da Uninter, tendo ainda os apoios da Caixa Econômica Federal e da Eye See Films.

Serviço

CURTA 8 – Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba

Data: 31 de outubro a 3 de novembro de 2024

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280)

Horário: Quinta e sexta sessões às 16h, 18h e 20h. Sábado e domingo sessões às 14h, 16h, 18h e 20h. Os interessados podem conferir a programação detalhada no site www.curta8.com.br ou no Instagram: @curta8

Ingressos: Entrada franca. Distribuição de ingressos 30 minutos antes de cada sessão.

Horários da bilheteria: Terça-feira a sábado das 10h às 20h, domingos e feriados das 10h às 19h

Capacidade: 125 lugares

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais

Informações: Site Curitiba Caixa Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba

(41) 4501-8722





Mais informações de imprensa com Antonio Carlos pelo telefone 99972-4792.

Website: https://www.instagram.com/curta.8/