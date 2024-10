A NTT DATA, líder mundial em negócios digitais e serviços de TI, anunciou hoje um marco de desenvolvimento de talentos em IA generativa (GenAI) que acelera as iniciativas de formação de funcionários que já estão em andamento. O marco é estruturado como um padrão global com vários níveis de especialização em GenAI e foi projetado para ajudar a empresa a cultivar de forma rápida e eficiente uma força de trabalho altamente qualificada que pode ajudar os clientes a obterem o maior valor da tecnologia GenAI.

De acordo com o novo marco, a NTT DATA busca a capacitação fundamental em GenAI para todos os quase 200 mil funcionários da empresa no mundo inteiro, a certificação de pelo menos 15 mil profissionais de GenAI de nível superior até o final do ano fiscal de 2024 e a duplicação desse número para 30 mil ou mais no ano fiscal de 2026. Esses especialistas em GenAI estarão alinhados para assessorar e dar suporte ao desenvolvimento e às implementações de GenAI para os clientes.

Descrição do marco

A NTT DATA prioriza a formação e o desenvolvimento de funcionários para usar a GenAI de forma eficiente em diversos casos de uso e para otimizar ofertas e propostas de negócios. O novo marco de desenvolvimento de talentos estabelece um padrão global para a capacitação em GenAI, incluindo indicadores de avaliação padronizados para conjuntos de habilidades, bem como um plano de desenvolvimento e de estudos.

O marco define quatro níveis de especialização que vão desde o conhecimento essencial sobre a tecnologia GenAI até os líderes especializados de mais alto nível que podem impulsionar inovações e implementações tecnológicas. Além disso, será fornecida formação personalizada com base nas funções, nos níveis de habilidade e na especialização setorial de consultores, vendedores, desenvolvedores, usuários de IA generativa e outras funções.

Experiência e perspectivas

A experiência da NTT DATA em GenAI aproveita os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) do Grupo NTT, que incluem mais de 40 anos de P&D contínuo em IA e a 12ª posição entre as empresas com mais patentes de GenAI no mundo todo** Outros pontos fortes incluem o ecossistema de parceiros cuidadosamente construído pela empresa, os recursos de entrega mundial e a experiência de ponta a ponta que vai desde a consultoria e o desenvolvimento de estratégias até a infraestrutura e a implementação.

A empresa segue as Diretrizes de IA do NTT DATA Group e continuará investindo e inovando em GenAI para transformar ainda mais as operações de seus clientes e as suas próprias. Esse compromisso está alinhado com a missão da NTT DATA de resolver diversos desafios comerciais usando tecnologia da informação avançada para fornecer um novo valoràsociedade.

Citação

Yutaka Sasaki, presidente e CEO da NTT DATA, disse: “Com o rápido avanço da IA generativa, o desenvolvimento de talentos se tornou um imperativo social. Ao utilizar a estrutura que estabelecemos, podemos cultivar com eficiência profissionais altamente qualificados. Estamos confiantes de que o desenvolvimento de talentos de IA generativa em larga escala contribuirá significativamente para os negócios de nossos clientes, seus resultados e, em última análise, para o mercado mais amplo”.

* Nota: os nomes de produtos, nomes de empresas e nomes de organizações são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

** Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (2024). Inteligência artificial generativa. Relatório sobre o cenário de patentes.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma inovadora mundial confiável de serviços de negócios e tecnologia com mais de US$ 30 bilhões. Atendemos 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidos em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para o sucesso a longo prazo. Como uma das melhores empresas empregadoras do mundo, temos diversos especialistas em mais de 50 países e um ecossistema de parceiros robusto de empresas estabelecidas e iniciantes. Nossos serviços incluem consultoria de negócios e tecnologia, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como o desenvolvimento, implementação e gestão de aplicativos, infraestrutura e conectividade. Também somos um dos principais provedores de infraestrutura digital e IA do mundo. A NTT DATA é parte do NTT Group, que investe mais de US$ 3,6 bilhões a cada ano em P&D para ajudar organizações e a sociedade a avançar com confiança e sustentabilidade para o futuro digital.

Acesse nttdata.com

